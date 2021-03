Tommaso Zorzi e Garko stanno insieme? Lo scoop di Chi

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko negli ultimi tempi sono inseparabili. E’ stata svelata la ragione dietro il loro legame dal settimanale Chi.

Il vincitore del “Grande Fratello Vip“, Tommaso Zorzi, è diventato inseparabile con l’attore Gabriel Garko. A riferirlo è il settimanale Chi Magazine, raccontando dei retroscena sul rapporto che si sta sviluppando tra i due.

Gabriel Garko ha fatto coming out proprio al “Grande Fratello Vip“, ammettendo di essere gay e, all’epoca, Tommaso Zorzi non prese troppo bene il gesto sostenendo che: “Non ce n’era bisogno“. Il giovane influencer non poteva conoscere le motivazioni dietro al gesto del divo, che è stato sottoposto per anni alle pressioni dello star system. Ma cos’è successo tra i due dopo la fine del reality più spiato d’Italia per far si che iniziassero a vedersi nel loro tempo libero? Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato le motivazioni dietro al loro avvicinamento.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko: sboccia il flirt

Chi Magazine ha svelato che Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi per spiegargli le motivazioni dietro al suo coming out e l’influencer milanese si sarebbe scusato per aver avuto poco tatto al momento della rivelazione dell’attore. I due sono stati visti passeggiare insieme sia a Milano che a Roma: entrambi erano nelle città per impegni lavorativi e sembra che abbiano sfruttato le pause dal lavoro per incontrarsi.

Gabriel Garko sta diventando “l’inseparabile spalla” di Tommaso. I due avevano dichiarato da tempo sul settimanale Chi di essere entrambi single ma con il “cuore in cerca di battiti”. Alfonso Signorini ha svelato, però, che le cose potrebbero essere cambiate: “Se dovessimo chiedere a entrambi se oggi i loro cuori ballano ancora da soli, la risposta sarebbe secca, diretta e precisa: no“. Quindi cosa c’è tra i due, una forte amicizia o sta sbocciando una storia d’amore?