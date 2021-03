Steve Jagielka morto a 43 anni: il calciatore era fratello di Phil

L’ex centrocampista di Shrewsbury e Accrington Stanley, Steve Jagielka, morto a 43 anni: era il fratello maggiore di Phil, nazionale inglese.

Un dramma ha colpito il mondo del calcio inglese: è morto a 43 anni Steve Jagielka. Il centrocampista ha giocato 176 partite per il Shrewsbury, tra i professionisti, diventandone uno dei calciatori simboli. Esordiente allo Stoke City, quindi al Sheffield United, era poi passato all’Accrington Stanley, vincendo il titolo della Conference nel 2006. Era il fratello maggiore dell’ex difensore dell’Inghilterra e dell’Everton Phil.

Gli Accrington si sono detti “assolutamente devastati” dalla morte dell’ex centrocampista Steve Jagielka. “Steve ha fatto la storia con i Reds, giocando un ruolo importante quando lo Stanley ha vinto il titolo della Conference nel 2006. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli amici in questo momento tragico”, si legge nel commosso omaggio in Rete.

La carriera di Steve Jagielka, il calciatore scomparso oggi

Ex giocatore delle giovanili dello Stoke, Steve Jagielka ha ottenuto la sua svolta in prima squadra a Shrewsbury e come centrocampista ha giocato 176 partite di campionato per gli Shrews, segnando 18 reti. Successivamente, era passato allo Sheffield United, dove in squadra aveva trovato suo fratello Phil, la cui carriera è stata comunque ben più fortunata. Infatti il fratello minore di Jagielka è stato uno dei perni della difesa della nazionale inglese, ottenendo una quarantina di presenze e realizzando anche tre gol.

Lo Shrewsbury ha twittato: “Lo Shrewsbury Town Football Club è profondamente addolorato per la notizia che Steve Jagielka è morto all’età di 43 anni. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli amici in questo momento tragico”. Un altro dei suoi ex club, il Telford United, ha twittato: “L’AFC Telford United è estremamente rattristato per annunciare la scomparsa dell’ex giocatore Stephen Jagielka”. Il calciatore aveva concluso la sua carriera nel 2012, militando per la formazione dello Ellesmere Rangers F.C.