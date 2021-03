Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 17 Marzo

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti i più importanti casi di cronaca nera italiana e, soprattutto, la ricerca di uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose.

Fra le conseguenze derivanti dall’aver applicato le norme previste dalla zona rossa a molte regioni d’Italia, c’è anche l’accresciuta difficoltà per alcune famiglie di ritrovare coloro che si sono allontanati da casa senza più farvi ritorno. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Le anticipazioni

La redazione oggi si concentrerà sui nuovi casi di sparizione che le sono stati segnalati e sul triste anniversario dalla scomparsa di coloro che, a oggi, non sono ancora stati ritrovati. O per lo meno, non ancora. Grazie al grande lavoro degli investigatori e alle segnalazioni dei telespettatori, molti casi sono stati risolti anche a distanza di anni.

Chi l’ha Visto sul caso di Daniele Minuti, scomparso a seguito della comunicazione di sfratto

Durante la puntata di oggi, il programma di approfondimento si occuperà della scomparsa di Daniele Minuti, uomo di 43 anni allontanatosi dalla sua abitazione alla vigilia dello sfratto. L’ufficiale giudiziario è arrivato nella casa di via Candia dove Daniele viveva con sua madre per eseguire lo sfratto quando ha appreso che l’uomo era scomparso il giorno precedente. La trasmissione seguirà la vicenda e accoglierà l’accorato della madre dell’uomo, preoccupata che il figlio si trovi in una condizione di pericolo.

