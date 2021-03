Serena Grandi, chi è l’ex Luca Iacomoni: dovevano sposarsi, poi l’addio

Tra Serena Grandi e Luca Iacomoni dovevano essere fiori d’arancio, invece tutto è finito molto male. Chi è il marito mancato dell’attrice.

Serena Grandi, dopo la scomparsa del suo primo marito Beppe Ercole, dal quale finì anche con il divorziare, avrebbe dovuto contrarre un nuovo matrimonio. Il fortunato designato in queste seconde nozze era Luca Iacomoni. I due avevano previsto di scambiarsi l’eterno si in un castello in Toscana, dopo una lunga convivenza che li aveva uniti. Ma alla fine questo incontro davanti al prete per la cerimonia religiosa non ha mai avuto luogo.

Non sono noti i motivi della rottura, ma si sa che questa relazione non è affatto finita bene. Infatti Serena Grandi ha finito anche con il denunciare Luca Iacomoni, accusandolo di stalking e di avere esercitato su di lei violenza psicologica.

Inoltre ha anche svelato che l’uomo, di 7 anni più giovane di lei, più volte era solito importunarla con chiamate nel cuore della notte e tentativi di intrusione in casa. Sul conto di Iacomoni sappiamo che, al pari della Grandi, ha avuto un figlio da un precedente matrimonio, oggi 30enne, e che la sua precedente partner è prematuramente scomparsa.

Serena Grandi, oggi lei sembra abbia un nuovo fidanzato

Di professione è un imprenditore e risiede a Monte Savino, in provincia di Arezzo. Il suo ambito di azione è quello dell’ecologia e dell’ambiente. Purtroppo questa relazione è naufragata ed in malo modo anche. Il tutto ebbe luogo nel 2019. Oggi lei sembra abbia un nuovo fidanzato, sul conto del quale non si sa molto se non che risiederebbe a Milano.

Lei, in occasione di una sua partecipazione a ‘Live – Non è la D’Urso’, aveva dichiarato che stava progettando di lasciare Rimini, dove risiede, proprio per trasferirsi nel capoluogo lombardo. Ma aveva adotto a motivazioni di lavoro. Inoltre lì c’è suo figlio Eduardo.

Il giovane nacque negli ultimi giorni degli anni ’80, per la precisione il 19 dicembre 1989, dal suo primo marito. Come detto, si trattava di Beppe Ercole, noto imprenditore nel settore dell’antiquariato, scomparso nel 2010 a causa di una malattia.