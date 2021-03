Scoperto il codice segreto con cui Netflix nascondeva le sue serie crime

Sapevate che Netflix nascondeva un codice segreto? A quanto pare bastano 4 numeri precisi per trovare qualsiasi serie si desideri vedere…

Per tutti gli appassionati di gialli e serie crime, Netflix sicuramente offre una varia gamma di film e documentari: da serie come Tiger King (che ha appassionato molti utenti durante il lockdown) al recentissimo Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. Per chi è davvero appassionato di questo genere di intrattenimento, però, le serie sembrano non bastare mai: Netflix poi offre così tanta scelta (e di così tanti generi diversi) che spesso capita di perdersi i film migliori perchè sommersi da tutti gli altri titoli a disposizione. Probabilmente, così doveva essere anche per la giovane Laura Lindsay.

Il codice segreto di Netflix

Laura Lindsay è iscritta sulla piattaforma TikTok con il nome di @lozlinz. Fan accanita di storie crime, la giovane ha trovato un codice che sblocca alcune serie che sennò rimarrebbero nascoste nei meandri della libreria di Netflix. Sul suo account qualche tempo fa è comparso un video con la descrizione: “trucchetto di Netflix per tutti coloro che divorano le serie crime”.

Il trucco è semplice: basta andare sulla barra di ricerca ma, invece che scrivere il nome del film desiderato, inserire il codice segreto 9875. “Ogni singolo documentario crime” commenta Laura nel video, mostrando come fare. “Ringraziatemi pure dopo”.

Ad ogni modo, non esiste un codice solo per le serie sul crimine: film di azione si trovano con il codice 1365, le commedie con 43040 e i film fantasy con 1568.