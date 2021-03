Picchia la moglie incinta, l’aggressione davanti ai figli piccoli

Un uomo picchia la moglie incinta e viene arrestato in flagranza, dopo un episodio di inusitata violenza contro la moglie in dolce attesa.

Picchia la moglie incinta, e per un motivo tremendo. A Reggio Calabria un individuo è finito in manette, fermato da alcuni poliziotti chiamati ad intervenire a causa del trambusto che proveniva dall’abitazione. I vicini di casa hanno sollecitato gli agenti, che hanno trovato la scena terribile al suo culmine. L’uomo ha 41 anni e ha aggredito sua moglie, tra l’altro in dolce attesa, con gli altri loro figli piccoli che hanno assistito al tutto.

Il violento finito in manette ha inferto in particolare alcuni colpi assai violenti all’addome ed alla testa della consorte. Ora deve rispondere dei reati di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia. La moglie picchiata è alla tredicesima settimana di gravidanza. Stando a quanto lei stessa ha riferito alle autorità intervenute per trarre in stato di fermo suo marito, la donna è finita con l’essere scagliata a terra subendo i colpi dell’uomo, in preda ad una furia cieca. L’intervento dei poliziotti è scattato quando le violenze erano in corso.

Poliziotto arrestato, come stanno la moglie ed il bimbo in ventre

Per fortuna risulta che il bimbo che porta in grembo non abbia subito nessuna complicazione, dopo i soccorsi urgenti ricevuti.

