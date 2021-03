Oroscopo giovedì 18 Marzo 2021: previsioni per tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si sta lentamente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 18 Marzo 2021.

Marzo è finalmente entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di puntare tutto su sé stessi e lanciarsi verso nuove avventure? Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 18 Marzo 2021.

Giovedì 18 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi non si prospetta particolarmente positiva. Sono in arrivo alcune turbolenze, soprattutto in famiglia. Cercate di tenervi alla larga dalle discussioni, e di mantenere la calma anche di fronte a ciò che vi infastidisce.

Toro. Le prossime ore saranno per voi decisamente luminose. È arrivato il momento di staccare un po’ la spina e di rilassarsi. Non abbiate timore di lasciarvi andare, allontanate il senso di colpa e godetevi un po’ di sano e meritato relax.

Gemelli. Le stelle saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e durante la maggior parte del weekend. Questo è per voi un periodo decisamente favorevole e qualche nuovo incontro potrebbe illuminare il vostro cielo e sorprendervi.

Cancro. La giornata di oggi vi sorprenderà senza ombra di dubbio. Sarete più produttivi del solito e fareste meglio ad avere un occhio di riguardo per gli affari. Potreste chiudere in fretta un accordo piuttosto importante. Rimboccatevi le maniche!

Leone. Durante la giornata di oggi dovrete appellarvi a tutte le vostre forze per mantenere la calma. Cercate di scendere a compromessi e di non essere troppo risoluti. Aprirsi al dialogo è la soluzione migliore, perciò evitate le discussioni inconcludenti.

Vergine. Un po’ di distrazione è in arrivo per voi durante la giornata di oggi. Molto probabilmente avete bisogno di staccare un po’ la spina ma la procrastinazione non è la scelta giusta. Stringete i denti ancora per un po’, presto arriveranno delle sorprese.

Bilancia. È arrivato per voi il momento di lasciarvi definitivamente alle spalle le questioni passate, soprattutto quelle più dolorose. In amore fareste meglio a procedere con calma e a non affrettare i tempi. Niente passi azzardati sul lavoro, prestate attenzione.

Scorpione. Qualche turbolenza oscurerà il vostro cielo durante la giornata di oggi. Non temete però, il weekend in arrivo si prospetta decisamente luminoso. In amore è tempo di confronto e di chiarimenti, non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti.

Sagittario. Qualcosa di bello è in arrivo per il fine settimana, soprattutto per quel che riguarda l’amore. La giornata di oggi si prospetta decisamente positiva e voi fareste bene a tenere gli occhi aperti. Un nuovo incontro potrebbe farvi aprire gli occhi.

Capricorno. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione. È arrivato per voi il momento di fare chiarezza soprattutto per quel che riguarda i vostri sentimenti. Non cercate di accelerare i tempi e prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno.

Aquario. Le prossime ore saranno per voi un po’ complicate. È in arrivo per voi un periodo di grandi cambiamenti che potrebbero turbarvi più del dovuto. Il consiglio migliore è quello di tenere alto l’umore e non cedere alla negatività. Tutto si sistemerà.

Pesci. Il vostro cielo sarà decisamente luminoso durante la giornata di oggi. Potrete permettervi il lusso di rimandare le questioni più tediose a domani e di concentrarvi solo ed unicamente su voi stessi. Godetevi del meritato riposo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.