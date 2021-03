Nat Geo: Paradisi Inesplorati. Su Disney+ arriva una nuova serie che ci permette di viaggiare con la mente.

Stiamo vivendo un periodo storico molto complicato. Siamo costretti molto spesso a rimanere a casa e a non poter viaggiare. Una tragedia per chi invece, prima di questo momento, era sempre con la valigia e lo zaino pronto. Fortunatamente possiamo continuare a sognare grazie a film e documentari come quelli proposti da Disney+ che, dal 16 marzo, ha pubblicato 5 interessantissimi episodi di Nat Geo: Paradisi Inesplorati.

Cosa vedremo con Nat Geo: Paradisi Inesplorati

Anche se la pandemia ci costringe a rimanere a casa, nulla può fermare la nostra voglia di viaggiare e di conoscere posti nuovi. Questa volta però lo facciamo dal nostro divano con una nuova ed emozionante esperienza visiva grazie a Disney + e a Nat Geo: Paradisi Inesplorati.

Potremo infatti raggiungere dei luoghi molto rilassanti, meravigliosi e pronti a lasciarci senza fiato oltre che aiutarci ad aggiungere nuove mete alla nostra lista dei desideri. Inoltre, ad accompagnare le meravigliose immagini, c’è anche una colonna sonora di tutto rispetto. Diciamo addio al caos delle città e al frastuono delle vita di tutti i giorni. Meglio dedicarsi ai brani prodotti da Neil Davidge, famoso per aver collaborato con artisti del calibro di Snoop Dogg, David Bowie e i Massive Attack. Senza però sovrastare i delicati ed emozionanti suoni della natura.

Gli episodi su Disney+

Insomma, grazie a Nat Geo: Paradisi Inesplorati potremo viaggiare di nuovo. Per ora solo virtualmente, ma dal 16 aprile su Disney+ arriva questa imperdibile occasione. Gli episodi pubblicati sono 5 e si intitolano: “Calma glaciale”, “Luci notturne”, “Pace tropicale”, “Solitudine deserta” e “Visioni idilliache”. Già dai titoli si capisce che i panorami e le location non solo saranno per noi inesplorati e sconosciuti, ma anche molto emozionanti. Una serie che arriva praticamente a fagiolo in un momento storico in cui l’Italia, purtroppo, è nuovamente invasa dai contagi e gran parte delle regioni sono state classificate come rosse, quindi senza possibilità di spostarsi.

Torneremo a viaggiare, ma per ora possiamo farlo con Nat Geo: Paradisi Inesplorati e Disney+.

