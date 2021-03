Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Mi ha preso in giro”

L’amicizia tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si è deteriorata parecchio dai giorni del GF: ora la donna spiega le sue ragioni.

Durante questa edizione del Grande Fratello, sembrava che all’interno della casa si fosse formata una grande intesa tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. La loro amicizia ha intrattenuto a lungo il pubblico italiano, così tutti si aspettavano che una volta finito il programma i due avrebbero continuato a vedersi. Appena le riprese sono finite, però, tra i due è iniziata una guerriglia infinita: prima Zorzi ha rimosso la Ruta da Instagram, poi l’ha definita falsissima.

Due mondi completamente diversi

Inizialmente, Maria Teresa Ruta ha minimizzato l’attacco dell’amico: “le parole di Tommaso credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa”. La sua opinione adesso è cambiata: dopo numerosi altri attacchi, sembra che la donna si sia arresa all’evidenza che la sua amicizia con il vincitore del GF sia arrivata al termine.

“Tommaso mi prendeva in giro. C’è da dire che io e lui rappresentiamo due mondi completamente diversi. Può fare quello che vuole. Io non l’ho rimosso dai miei contatti, ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone” ha raccontato Maria Teresa Ruta.

La donna non è rimasta in ottimi rapporti neanche con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello: “nell’ultimo mese, dopo alcune vicissitudini come la morte del fratello di Dayane, vedere i ragazzi divertirsi ugualmente senza avere attenzione alle parole che dicevano mi ha dato fastidio”. Secondo Maria Teresa Ruta gli altri partecipanti l’hanno sempre vista come una persona sacrificabile, nominandola più volte per l’eliminazione.