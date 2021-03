Luca di Mario sembra davvero introvabile, ormai dal 2018. Scomparso senza lasciare traccia, il suo caso è stato trattato da “Chi l’ha visto?”.

Questa sera in onda la nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, il programma di Federica Sciarelli che tratta di casi di cronaca nera più caldi del momento e aiuta a trovare persone scomparse raccogliendo indizi e testimonianze preziose per le indagini. Tanti i casi trattati dal programma e tanti i ritrovamenti, ma c’è un caso particolare tuttoggi irrisolto, trattato dal “Chi l’ha visto?”: quello di Luca di Mario. Ecco cosa gli è successo e perché è introvabile.

Luca di Mario, la scomparsa e gli avvistamenti

E il 2018 quando Luca di Mario scompare misteriosamente, lasciando attonita tutta la sua famiglia. Da anni si cercano informazioni, indizi, testimonianza e qualsiasi altra cosa possa aiutare a ritrovare Luca e a riportarlo dai suoi familiari disperati. Sono ormai passati tre anni dalla sua scomparsa e le informazioni in mano ai Carabinieri di Cassino sono quasi nulle, rendendo sempre più vana la speranza di ritrovarlo.

Leggi anche–>Marco Ferrazzano, chi è il ragazzo scomparso a Foggia: spuntano dei video

Luca è scomparso la sera del 17 marzo 2018. E’ stato avvistato mentre si allontana in piena notte dalla sua abitazione di Cassino, nel quartiere di San Bartolomeo, in ciabatte e in bicicletta. L’uomo, 46 anni, indossava una giacca di colore chiaro, secondo le ricostruzioni. La famiglia, formata dal figlio, la sorella, la madre e l’ex compagna, è sconvolta e non sa davvero spiegarsi il motivo dell’allontanamento.

Leggi anche–> Alessandro Venturelli scomparso: ultime notizie, appello e avvistamenti

Di Mario, conosciuto come “paperino” aveva anche bisogno di costanti cure mediche per le sue condizioni di salute e questo rende ancora più misterioso e sospetto il suo allontanamento. Le ricerche incessanti hanno portato alla luce dettagli inquietanti come il ritrovamento della bici nel fiume Rapido, vicino alla pista ciclabile, o ancora Luca visto insieme ad una donna sconosciuta. Tanti avvistamenti, poco materiale concreto in mano. Soprattutto dopo aver scartato le ipotesi di omicidio o suicidio, resta tuttoggi un mistero il motivo della scomparsa di Luca.