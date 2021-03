Lapo Elkann rompe il silenzio su Fabrizio Corona: “L’ho perdonato”

Lapo Elkann ha finalmente detto la sua sulla questione annosa con Fabrizio Corona, attualmente ricoverato in psichiatria. Ecco le sue parole.

Tutti si stavano chiedendo se Lapo Elkann avrebbe mai perdonato Fabrizio Corona per il suo comportamento davvero poco consono nei suoi confronti. Anche se l’episodio più grave risale al 2005, i due sono in scontro da quel dì e raramente l’uno aveva parlato dell’altro, nel bene e nel male. Ma è arrivato proprio Elkann a Novella Duemila a rompere il silenzio sul re dei paparazzi, ad oggi ricoverato in psichiatria al Niguarda di Milano. Ma tra i due sembra non esserci astio, anzi…

Fabrizio Corona è perdonato da Lapo Elkann

Si ricorderà il brutto episodio che ha visto protagonisti proprio i due e che ha fatto sì che non corrosse buon sangue tra il fotografo e il rampollo di casa Agnelli. Era il lontano 2005 e Lapo Elkann era ricoverato in rianimazione in gravi condizioni all’Ospedale Mauriziano di Torino, lottando tra la vita e la morte. Il motivo era un overdose di oppio, cocaina ed eroina che lo stava per uccidere. E qui entra in gioco Corona.

Il re dei paparazzi, infatti, aveva ottenuto uno scoop incredibile sulle spalle di Lapo, che lottava in rianimazione: il rampollo Agnelli aveva assunto il mix di droghe durante un festino in cui erano presenti diverse persone transessuali, tra cui Patrizia. E’ proprio con Patrizia che Corona avrebbe dovuto parlare per avere un’intervista esclusiva e tanto succoso gossip. Gli Agnelli tentarono di far tacere Corona e di acquistare l’intervista per ben 200mila euro. Una vera e propria estorsione.

Ma pare che ormai l’astio non ci sia più tra i due. Elkann infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000 che testimoniano il suo perdono a Corona. “L’ho perdonato, non ho nessun livore, nessun rancore, must go on, bisogna andare avanti.” ha infatti confessato. Non solo, Lapo ha anche espresso dispiacere per le attuali condizioni dell’ex re dei paparazzi e gli ha augurato di non farsi più del male.