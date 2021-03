10 luoghi in Italia in cui vi sembrerà di essere all’estero

Dal Gran Canyon, al Partenone sino al Marocco. Viagginews vi farà scoprire i 10 luoghi più belli d’Italia in cui crederete di essere all’estero.

Il Bel Paese sorprende sempre. Dal Sud, al Centro, fino al Nord, non c’è angolo d’Italia che non meriti di essere visitato. Oggi, Viagginews vi porterà alla scoperta dei 10 luoghi che fanno pensare all’estero pur rimanendo in Italia.

Castelli, parchi, bellezze naturali, luoghi di culto di altri tempi e molto altro ancora. Partiamo insieme alla scoperta dei 10 luoghi d’Italia che ci portano all’estero.

Gran Bretagna, Spagna, Marocco, Maldive, Grecia e Islanda. Alcune delle mete più gettonate le abbiamo a pochi passi da casa nostra e a volte non lo sappiamo. Non è il periodo migliore per scalare il Gran Canyon o esplorare l’Islanda, pertanto questo articolo vi porta nei luoghi più incantevoli e suggestivi d’Italia che vi ricorderanno l’estero!

Piccoli angoli di paradiso, castelli di luoghi lontani e tenebrosi, centri storici molto caratteristici. In poche parole, un sogno. A volte ci rechiamo negli angoli più remoti del mondo sottovalutando la nostra terra, l’Italia.

Una piccola Alhambra vicino Bologna

A due passi da Bologna, precisamente a Grizzina Morandi, si erge impetuoso su una collina un Castello surreale. Ai più piccoli sembrerà uno dei Castelli della Walt Disney, ai più grandi la meravigliosa Alhambra di Granada. Rocchetta Mattei è il Castello “perla” dell’appennino bolognese, potrete prenotare il vostro biglietto sul sito ufficiale.

Passeggiare fra le montagne della “Scozia”

Vi manca Game of Thrones, ma non è il momento ideale per visitare la Scozia? Esplorate Rocca Calascio e lasciatevi travolgere dall’atmosfera medievale che la circonda. Non è un caso che questa Rocca sia stata protagonista di molti film del cinema. Nel periodo estivo e primaverile Rocca Calascio è luminosa e colorata, mentre nel periodo autunnale ed invernale si tinge di nero e mistero.

Sguazzate fra le acque della Piccola Tahiti

In un piccolo angolino d’Italia, precisamente in Sardegna sull’Isola Caprera, vi è la meravigliosa Cala Coticcio, conosciuta come la Piccola Tahiti. Questa piccola cala ricorda la lontanissima Tahiti per l’acqua cristallina, la macchia mediterranea e le rocce di colore beige e dalla forma tondeggiante.

Il Partenone del Parco di Selinunte

Il sud Italia è ricco di reperti e reliquie dell’Antica Grecia. Dalla Puglia, alla Campania, sino alla Sicilia. Visitando la Sicilia e il Parco di Selinunte, vi ritroverete di fronte ad un piccolo Partenone.

Un pezzettino di Turchia nelle Marche

Se il vostro sogno è visitare la Cappadocia in Turchia, ma per il momento è leggermente fuori mano, vi consigliamo il Paesaggio delle Lame Rosse nel marchigiano. Nel meraviglioso Parco dei Monti Sibillini, si ergono queste enormi formazioni rocciose e torri, venute alla luce grazie ad un’erosione del terreno.

Relax alle Maldive… del Salento

A due passi da Santa Maria di Leuca, in Puglia, vi è un luogo che vi ricorderà le Maldive. I fondali bassi, l’acqua limpida e cristallina, la sabbia sottile e bianca, le dune… questo luogo in Puglia, conosciuto come “le Maldive del Salento” è talmente magico che ricorda le spiagge più belle del mondo.

L’angolo di ITA-landa che ispirò Dante

Crederete di essere in uno dei paesaggi magici dell’Islanda. Invece siamo in Italia, nella terra del Maestro Dante Aligheri. Il Parco di Biancane in Toscana è un’area magica dove si possono osservare spettacolari fenomeni naturali come i vapori bianchi, il fango in ebollizione e le macchie biancastre che segnano il terreno. Il Maestro Dante prese ispirazione da questo angolo di terra, oggi conosciuto come la Valle del Diavolo, per il suo Inferno de La Divina Commedia.

Il Gran Canyon in Puglia

Nell’entroterra salentino, a due passi da Otranto e dal mare, vi è un luogo magico, le Cave di Bauxite. Il rosso delle alte rocce di Bauxite ricordano i grandi parchi statunitensi, ma non siamo nel Gran Canyon, bensì in un’area meravigliosa della Puglia. Strabiliante il contrasto di colori, qui il rosso delle rocce e il verde smeraldo del piccolo laghetto vi portano in un luogo incantato.

Una piccola Perla Blu in provincia di Bari

Se il vostro sogno è il Marocco, non perdete Casamassima, un piccolo paese adagiato delicatamente sulle Murge Baresi, a due passi da Bari. La Perla Blu d’Italia è chiamata così per le abitazioni di colore azzurro che caratterizzano il piccolo centro storico del paesino. La Perla Blu, Chefchauen, e Casamassima sono unite proprio dal colore che caratterizza le casette.

Le gole di Vintgar a Bellano

Siete impazienti di esplorare la Slovenia e le fantastiche Gole di Vintgar? Non affrettatevi, in Italia, in provincia di Lecco vi è l’Orrido di Bellano, una straordinaria gola scavata ben 15 milioni di anni fa dal Torrente Pioverna. Se soffrite di vertigini, armatevi di coraggio, è un luogo spettacolare che bisogna visitare. Scalerete le rocce grazie ai magnifici ponti e passaggi, ammirerete cascate, torrenti e una vegetazione selvaggia e incontaminata.