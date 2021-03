“Holly Hutton era Maradona, Julian Ross era Crujiff”, la confessione del creatore del noto cartone Holly e Benji

Holly e Benji, il cartone animato di grande successo degli anni ’80, ideato in Giappone, riesce ancora a stupire dopo tanti anni. Il creatore del cartone animato, infatti, ha rivelato sulla pagina Facebook “DIEGOpedia” chi rappresentasse il protagonista Holly: ““Holly Hutton era Maradona“, si legge nel post che recita: “Yōichi Takahashi, creatore del famoso cartoon Holly e Benji, ha ammesso che Holly Hutton protagonista della serie era stato ispirato dal più grande di tutti i tempi, Diego Maradona. Takahashi si era innamorato di Diego ai tempi del vittorioso Mondiale giovanile del Diez, nel 1979 proprio in Giappone”. Recentemente era stato affermato che un altro grande del calcio di tutti i tempi, Johan Cruijff, era rappresentato nel cartone animato da Julian Ross, di cui portava lo stesso numero, il 14.

L’idea che in quel cartone animato, il protagonista numero dieci rappresentasse in un certo modo il miglior calciatore di tutti i tempi, protagonista in quel periodo, era una osservazione comune a molti. Il mondiale giovanile del 1979 fu speciale per Diego Maradona. La sua superiorità in quella categoria era palese al punto che trascinò letteralmente l’Argentina alla vittoria con giocate incredibili. Sette anni dopo si è ripetuto con il Mondiale senior, in Messico, ma nel 1979 non era ancora nota a livello mondiale la forza e il talento di Diego.

Holly e Benji è stato per anni un cartone animato di successo, con il quale la generazione dei bambini degli negli anni ’80 è cresciuta. La rivisitazione del cartone con disegni e immagini stilizzati in maniera moderna non ha portato allo stesso successo di quegli anni.

