Giulia Salemi sparita dai social, la triste spiegazione della sua assenza

Negli ultimi giorni Giulia Salemi non ha aggiornato spesso il suo profilo Instagram: qualcuno ha tirato in ballo una possibile crisi con Pierpaolo Pretelli, invece il motivo è molto più serio.

Perché di punto in bianco Giulia Salemi ha diradato, se non azzerato, la sua presenza sui social? La domanda ha assillato i suoi numerosissimi fan e followers in questi ultimi giorni. Molti si sono subito preoccupati, alcuni addirittura allarmati, e tutti hanno temuto che fosse successo qualcosa di brutto in famiglia, o magari con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. A sciogliere il mistero è stata poco fa la diretta interessata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La spiegazione di Giulia Salemi

Oggi Giulia Salemi so è riaffacciata sui social e ha finalmente aggiornato il suo pubblico virtuale, tranquillizzando tutti coloro che le vogliono bene e spiegando che “purtroppo ho avuto un problema famigliare e non sono stata attaccata a Instagram. Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale, quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche famigliari. E non quelle da fandom su Instagram”.

Leggi anche –> Giulia Salemi, crisi con Pierpaolo Petrelli: la modella fa chiarezza sui social

Come ben sa chi ci è passato, in certi casi la testa è altrove, non certo sui social network. Quanto al suo Pierpaolo, Giulia Salemi ha voluto precisare che non servono tanti like e commenti sui social per dimostrare che stanno bene insieme: contano i fatti. E “per chi avesse dubbi tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti”. Fortunatamente, ora nonna Giulia sta bene ed è tornata a casa. E lei ha subito cominciato a recuperare il tempo perduto…

Leggi anche –> Giulia Salemi, il messaggio commosso: “Eri una persona speciale”