Giulia Salemi, crisi con Pierpaolo Petrelli: la modella fa chiarezza sui social

Interrogata dai fan sulla presunta crisi con Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Una delle più belle storie nate all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è la relazione tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. L’ex velino durante i primi mesi del reality aveva intrecciato una relazione intima con Elisabetta Gregoraci, la soubrette però lo aveva tenuto a distanza ogni volta che questo aveva provato a portare il loro rapporto ad un livello successivo. Quando è uscita dalla casa, Pierpaolo ha avuto modo di leccarsi le ferite d’amore e di riprendersi poco dopo grazie proprio alla conoscenza di Giulia Salemi.

Tra i due è nata una naturale complicità che è sfociata in un vero e proprio rapporto sentimentale. Le attenzioni di Pierpaolo, questa volta erano ricambiate e la storia d’amore tra i due si è evoluta in favore di telecamere senza problemi. Una volta finito il programma i due hanno continuato a frequentarsi e, stando alle notizie ufficiali, sono ancora una coppia.

Giulia Salemi chiarisce ai fan che non c’è alcuna crisi

Da qualche giorno a questa parte, Giulia e Pierpaolo hanno smesso di mettersi Like e commenti alle rispettive foto social. Tanto è bastato per fare nascere il timore che tra i due ci fosse in atto una crisi. C’è anche chi (come sempre capita in caso di coppie vip) ha cavalcato la mancanza di segnali social e sostenuto che l’idillio potesse essere finito. I fan di Giulia si sono preoccupati e le hanno chiesto se le voci su lei e Pierpaolo fossero vere.

La Salemi ha risposto con garbo ma in maniera netta: “Amici tranquilli…Io e Pier siamo in video call 24 ore su 24 anche in bagno a momento…Non vi preoccupate…”. In seguito la modella ha sottolineato che non bisogna mai affidarsi alle voci e alle indiscrezioni, perché: “Noi siamo e noi sappiamo…Basta…Le chiacchiere stanno a zero…”. Quindi conclude con un consiglio con i fan sempre in cerca di nuove informazioni: “Non intossicatevi…”.