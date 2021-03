Fedez, l’annuncio su Instagram: “Finalmente è nata”, poi la sorpresa FOTO

Da Fedez arriva un messaggio che scatena l’entusiasmo dei suoi followers. Il cantante poi concede un grosso colpo di scena.

Fedez e Chiara Ferragni sono al centro dell’attenzione di tutti a causa della gravidanza di lei annunciata nei mesi scorsi. La 33enne di Cremona, che festeggerà il compleanno il prossimo 7 maggio, aveva già dato alla luce il piccolo Leone nella primavera del 2018.

Ora il cantante pubblica uno scatto sul suo profilo personale Instagram nel quale lui si mostra in tenera compagnia. Nella didascalia con la quale descrive la scena, il rapper esclama raggiante: “È nata!”. Ma qualcosa non torna.

Il look e la capigliatura di Federico Leonardo Lucia – questo il vero nome dell’artista – appare fin troppo simile a come era in passato. Ed infatti ecco svelato il mistero. La fotografia in questione risale proprio a pochi giorni dopo la nascita di Leone, ed il marito della Ferragni lo specifica appena dopo.

Fedez, lo scherzo è riuscito: fans entusiasti

“Scherzo, è la foto di un giovane Lello con il suo giovane padre”. Ma poco importa. I followers sono comunque raggianti perché tra poco ormai avrà luogo il lieto evento. Ed anche i Ferragnez non stanno più nella pelle per il fatto di diventare di nuovo genitori.

All’orizzonte si profilano tante nuove notti in cui restare felicemente svegli, alzarsi con entusiasmo dal letto nel cuore della notte ed armeggiare scherzosamente tra borotalco e pannolini. Che rappresentano, per una coppia che si ama, una dolce condanna.

Due persone che si amano e che vogliono passare insieme l’uno accanto all’altra il resto delle loro vite non possono che approdare a questo. Alla nascita di uno o più figli, ai quali dedicare tutto il loro tempo libero e tutto quanto il loro amore.