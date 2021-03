Ermal Meta, lo scherzo finisce male: che bordate alla D’Urso e a Signorini

Ermal Meta è stato protagonista di un brutale scherzo messo in atto da Le Iene. Il cantante sembrerebbe essere andato su tutte le furie.

Le Iene hanno colpito ancora. Al centro del mirino degli scherzi organizzati dalla trasmissione c’è finito anche il celebre Ermal Meta. In seguito all’ultima edizione del Festival di Sanremo si è parlato molto del cantante, che è cascato con tutte le scarpe nella trappola messa in atto dai giornalisti senza cuore. Scopriamo insieme che cosa è successo e come ha reagito l’uomo.

Gli autori del programma hanno messo tutto in atto lo scorso dicembre, riuscendo a mandare su tutte le furie Ermal. Complice del brutale scherzo, la sorella minore del cantante, Sabina, che ha retto egregiamente il gioco fino alla fine. Oggetto principale dell’accaduto è stato il prezioso computer del 39enne, sul quale sono conservati pezzi inediti e addirittura un libro in fase di scrittura. Sabina ha finto di aver scambiato l’oggetto per un posto in televisione, confessandolo al fratello e facendolo uscire dai gangheri.

“Mi davano una mano per fare qualcosa in tv.” ha dichiarato Sabina, recitando la sua parte in maniera impeccabile. È proprio allora che il cantante è esploso, lanciando addirittura frecciate contro Barbara D’Urso e Alfonso Signorini. “E che ca**o vuoi fare tu in tv? Quali competenze hai tu per lavorare in tv?”. La sorella ha prontamente ribattuto che le avrebbero offerto molte opportunità in cambio del prezioso pc. “Opportunità per fare cosa? Per andare a fare l’ospitata a Domenica Live?”. La donna ha poi continuato, sganciando un’altra bomba: “Una partecipazione al Grande Fratello, la prossima edizione…”

Ermal Meta su tutte le furie: la reazione allo scherzo de Le Iene

Quando la sorella minore di Ermal Meta ha confessato al cantautore di aver scambiato il suo prezioso pc in cambio di una partecipazione alla prossima edizione del GF, l’uomo è completamente sbottato. “Partecipando al Grande Fratello magari avrei potuto avere una svolta…” ha affermato Sabina. “Ma che svolta è? Ma che svolta è? Se vuoi svoltare devi lavorare! Il Grande Fratello, Sabina? Mi sta venendo da vomitare!”. Poi ancora: “È un modo per fare cosa? Per farti prendere per il cu**? Se ti sei stancata di lavorare questo è un problema… Vuoi fare un po’ di soldi? Te li do io i soldi”. Insomma sono volate vere e proprie frecciatine verso i programmi condotti da Alfonso Signorini e Barbara D’Urso, dei quali Ermal Meta non è mai stato particolarmente fan.