Elettra Lamborghini, il lutto: “E’ morto stamattina, non ho pace”

Elettra Lamborghini, attualmente in isolamento causa Covid, ha subito un lutto gravissimo e ne ha dato l’annuncio questa mattina.

Elettra Lamborghini è attualmente in isolamento forzato dopo essere risultata positiva al Covid. L’ereditiera doveva essere tra gli opinionisti de “L’Isola dei Famosi” ma si è potuta collegare solo attraverso video in quanto non può recarsi in studio.

La cantante Elettra Lamborghini non sta di certo passando un bel periodo: dopo essere risultata positiva al Covid si sta dividendo tra punture sulla pancia e inappetenza. Molti fans si sono preoccupati per la sua salute in quanto l’hanno vista sempre più magra, ma Elettra li ha rassicurati sui social: “Ragazzi tranquilli, per quanto peso dovessi perdere, il mio big-boom è sempre lì e, se anche dovessi perderlo, farò di tutto per riconquistarlo. Non vi preoccupate: il mio cavallo di battaglia rimarrà sempre lì“.

Elettra Lamborghini, il dolore immenso per la perdita

Dopo la malattia, Elettra ha dovuto dare un triste annuncio ai suoi fans tramite Instagram: questa mattina ha perso il suo cane. Per la cantante è l’ennesimo brutto colpo e non sembra essere riuscita a prenderla bene: “Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro“. In seguito a giorni in cui l’ereditiera ha fatto sapere ai suoi followers come stava fisicamente, ora si trova a lottare con un dolore davvero enorme.

Da sempre un’amante degli animali, Elettra Lamborghini era estremamente legata al suo cagnolino e non riesce a comprendere cos’abbia fatto per aver attirato attorno a sé tanta sfortuna. La nuova opinionista de “L’Isola dei Famosi” ha manifestato il suo stato d’anima afflitto, condividendo una foto del suo cagnolino, suo compagno d’avventura durante la quarantena.