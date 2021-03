Covid, padre arrestato perché non indossa la mascherina: il figlio in lacrime

Covid. Un padre è stato arrestato perché non indossava la mascherina. Il figlio piccolo ha assistito disperato alla scena.

Una vicenda che ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua durezza. Nella città ceca di Uherske Hradiste un uomo è stato arrestato da degli agenti.

L’uomo non indossava la mascherina: un gesto reputato inammissibile dagli agenti che hanno agito immediatamente. La scena è stata anche ripresa da un video che testimonia l’intransigenza degli agenti e lo choc del figlio.

Covid, padre portato via dagli agenti: il figlio è sotto choc

Su Facebook ha cominciato a circolare il video dell’episodio. In base a quanto attesta la clip, i fatti risalirebbero al 10 marzo. Quel giorno, l’uomo stava tornando a casa con suo figlio dopo essere stati al parco giochi.

Sempre in base alle testimonianze del diretto interessato e della moglie, l’uomo è stato fermato perché “semplicemente non voleva indossare la mascherina“. Un gesto che non è piaciuto agli agenti che hanno reagito molto duramente. Come si vede dal video, l’uomo è stato prima immobilizzato e poi arrestato. Il tutto mentre il figlio di soli tre anni piangeva disperato.

Molti passanti hanno assistito alla scena nella più totale indifferenza. Una donna invece si è avvicinata per prendere in braccio il piccolo e rassicurarlo. La scena ha suscitato una profonda indignazione nella società e le critiche alla polizia sono state molte.

L’aggressività con la quale hanno agito le forze dell’ordine non è stata gradita dalla comunità ma in loro difesa si erge il primo cittadino, Stanislav Blaha. Proprio quest’ultimo si era detto sorpreso del comportamento degli agenti, ma dopo aver parlato con loro ha spiegato che è stata una reazione doverosa dato che l’uomo avrebbe ignorato le richieste, mostrando anche un comportamento aggressivo.