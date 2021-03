Il match tra Chelsea e Atletico Madrid è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale della Champions League e l’Italia rischia di restare senza nessuna rappresentante. Infatti, le residue speranze sono riposte nella Lazio. Gli uomini di Inzaghi sono davvero chiamati all’impresa: il sonoro 1-4 rimediato in casa dal Bayern Monaco ha complicato il discorso qualificazione. Già eliminate Juventus e Atalanta, nei gironi era stata estromessa l’Inter.

Nell’altro ottavo di finale in programma oggi, la capolista della Liga, Atletico Madrid, sarà ospite in casa del Chelsea. Gli uomini di Simeone, sconfitti di misura nella gara di andata, dovranno dunque compiere una mezza impresa per avere la meglio sulla formazione rivale, che con Tuchel in panchina sembra rigenerata.

Precedenti di Chelsea – Atletico Madrid e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stamford Bridge di Londra tra i padroni di casa del Chelsea e gli ospiti dell’Atletico Madrid, attualmente in testa alla Liga, è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football e Sky 253. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono otto i precedenti tra le due squadre, il primo nel 2009, e la situazione è molto equilibrata: tre vittorie del Chelsea, due degli spagnoli e tre pareggi. Equilibrio anche nel computo totale dei gol realizzati, con gli inglesi lievemente avanti. Infatti le due formazioni di Atletico Madrid e Chelsea, nelle sfide in cui si sono affrontate, hanno realizzato undici gol la prima e dodici la seconda.

Chelsea e Atletico Madrid, le due squadre in campo: le formazioni

Tuchel e Simeone stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: