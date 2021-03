Botte e torture nel carcere di Atene, la denuncia

Un pestaggio senza fine ad Atene interrotto solo per trasferire la vittima, legata con le mani dietro la schiena e incappucciata

Nuova denuncia di torture nelle carceri greche. Il Manifesto testimone di violenza nel carcere di Atene, in Grecia. Il Manifesto denuncia: “Stupreremo anche il tuo cucciolo, mi gridavano mentre mi pestavano a manganellate, calci e pugni nel seminterrato della questura di Atene». Il giornale comunista parla di un pestaggio senza fine, interrotto solo per trasportare l’uomo, legato con le mani dietro la schiena e incappucciato, in un piano alto: «Se vuoi dare fine al tuo calvario, nessuno ti fermerà. Tanto tra pochi giorni andrai in galera per tentato omicidio». E poi subito altre botte, fino a tarda notte scrive il Manifesto. Quello dei pestaggi non è l’ultimo caso. In Russia sono stati denunciati altri pestaggi.

Pestaggi in carcere, la denuncia

Il quotidiano Novaya Gazeta ha pubblicato un video nel luglio 2018 del pestaggio di un prigioniero. Il caso poi è diventato di dominio pubblico e, così, è stato avviato un procedimento penale e 14 persone sono state arrestate. In seguito si è scoperto che decine di detenuti erano stati torturati. Secondo il quotidiano Novaya Gazeta, prima dell’annuncio dell’accusa, diverse persone, tra cui l’accusatore, erano entrate in aula, per essere ascoltate. Non è escluso, almeno per il momento, l’annullamento della sentenza e il riesame del caso. Altri 11 imputati, ex funzionari della prigione di Yaroslavl IK-1, sono stati condannati a 3 anni e tre mesi di reclusione. Poiché 6 degli imputati che erano finiti in prigione sono stati successivamente rilasciati.

Un fenomeno che va debellato ma che ancora oggi esiste nelle carceri di molti posti nel mondo. Troppa violenza è ancora diffusa nonostante le democrazie siano radicate da decenni, specie nella zona occidentale dell’emisfero.

