Benedetta Parodi, salta il ritorno in Rai: cos’è successo

Benedetta Parodi sarebbe dovuta tornare in Rai con un nuovo programma culinario ma qualcosa sembra non essere andato come doveva.

Benedetta Parodi doveva tornare in Rai al timone di un nuovo programma culinario che sarebbe dovuto andare in onda nella domenica mattina di Rai 2, intorno alle 11. Sembra essere doveroso utilizzare il condizionale in quanto il ritorno sulla rete pubblica per la food blogger è saltato.

La conduttrice Benedetta Parodi non sembra aver raggiunto un accordo con la rete ammiraglia Rai che avrebbe dovuto produrre il suo nuovo programma. La diretta interessata non ha né smentito né confermato la notizia, però è stato fatto sapere da TvBlog.it che il ritorno in Rai è sfumato. Il nuovo cooking show della popolare conduttrice doveva partire tra poche settimane nella domenica mattina del secondo canale nazionale. E’ stato fatto sapere che il programma potrebbe debuttare lo stesso, ma con un’altra conduttrice o conduttore a sostituire la Parodi.

Benedetta Parodi, salta il nuovo programma su Rai 2

La Rai sarebbe quindi ugualmente intenzionata ad avere il nuovo cooking show nel suo palinsesto di Rai 2, anche senza la partecipazione di Benedetta Parodi. Il programma della conduttrice avrebbe dovuto fungere da traino per quello condotto da Alessandro Greco, “Dolce Quiz“, che partirà tra poche settimane. Dai palinsesti condivisi attualmente dalla rete nazionale risulta presente solo il nuovo programma di Greco e dello chef Ernst Knam.

La rete diretta da Ludovico Di Meo non sarebbe riuscita a siglare un accordo soddisfacente con Benedetta Parodi e la società di produzione della trasmissione, che è stata quindi eliminata dai palinsesti a poche settimane dal debutto televisivo. Dato l’interesse per il cooking show, non è da escludersi che possa partire senza la presenza della conduttrice, la quale manca dalla rete pubblica dalla stagione 2017-2018, durante la quale ha condotto “Domenica In” con la sorella Cristina.