Il match tra Bayern Monaco e Lazio è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Nessuna tregua per il calcio italiano con le squadre impegnate nelle coppe europee: dopo l’eliminazione dalla Champions League dell’Atalanta sconfitta dal Real Madrid per tre a uno, le ultime residue speranze di vedere un’italiana nei quarti della competizione più prestigiosa sono affidate stasera alla Lazio.

Gli uomini di Inzaghi sono davvero chiamati all’impresa: se infatti la Juventus è uscita a sorpresa con il Porto e l’Atalanta non ha saputo giocarsi al meglio le chance qualificazione contro il Real Madrid, ben diversa era già in partenza la situazione dei biancocelesti contro i campioni di Europa in carica. Il sonoro 1-4 rimediato in casa ha solo reso ancora più complicate le cose.

Precedenti di Bayern Monaco – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Arena di Monaco vede dunque di fronte il Bayern Monaco, detentore della Champions League, e i biancocelesti della Lazio ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, sui canali 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida inedita questa tra le due squadre in gare ufficiali, se si esclude la partita dell’andata. Nel passato, la Lazio ha già avuto 16 confronti contro formazioni tedesche, avendo affrontato otto compagini in doppie sfide andata e ritorno in competizioni della UEFA. Il bilancio è equibrato, ma sorride ai biancocelesti, che hanno vinto sette delle sedici sfide disputate, perdendone sei, compresa quella dell’andata col Bayern Monaco, e completano questo bilancio anche quattro pareggi.

Bayern Monaco e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Flick e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: