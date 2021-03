Stasera in tv – Accordi e Disaccordi, anticipazioni e ospiti 17 marzo

Accordi e Disaccordi, le anticipazioni della puntata in onda questa sera 17 marzo 2021: ospiti due uomini importanti.

Sarà un appuntamento da non perdere quello di stasera, mercoledì 17 marzo, alle 21:25 su canale NOVE. Più tardi andrà infatti in onda una nuova puntata di Accordi e Disaccordi, il famoso programma di approfondimento. A condurre ci saranno, come al solito, Andrea Scanzi e Luca Sommi, in tv subito dopo Deal With It. In questo articolo vi raccontiamo chi saranno gli ospiti questa sera, di cosa si parlerà e dove potrete rivedere o ascoltare la puntata in caso non poteste farlo oggi in diretta!

Accordi e Disaccordi, ospiti e anticipazioni del 17 marzo

Anche per questa sera sono stati invitati in studio diversi ospiti interessanti, per esempio Massimo Giannini (direttore de La Stampa) e il virologo Fabrizio Pregliasco. I due parleranno di quello che sta succedendo a proposito del vaccino Astrazeneca, cui somministrazioni sono state bloccate all’improvviso generando il caos totale nell’opinione pubblica. Non mancherà la politica: oggi si parlerà dell’insediamento di Enrico Letta alla segreteria del Partito Democratico, già bersaglio di critiche molto dure e disapprovazione.

Accordi e Disaccordi si potrà vedere in diretta in televisione e sull’app e sito di discoveryplus.it Sarà possibile riguardare la puntata di anche on demand, quindi non in diretta, sempre sullo stesso sito. Per gli abbonati a DiscoveryPlus, inoltre, la visione non sarà disturbata da interruzioni pubblicitarie. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione podcast su Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Il profilo Twitter dedicato al programma è @aedtalkshow.