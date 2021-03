Uomini e Donne: chiude la versione spagnola del noto dating show

Share basso, chiude la versione spagnola del noto dating show Uomini e Donne: la decisione comunicata da Mediaset.

Il gruppo di comunicazione Mediaset ha deciso di togliere il programma Mujeres y Hombres y viceversa (MyHyV) dal palinsesto televisivo dopo 13 anni di messa in onda e dopo i pessimi dati di ascolto registrati nelle ultime trasmissioni. Con un tweet un po’ enigmatico, è stato lo stesso gruppo di comunicazione a confermare le informazioni che già circolavano sui social network.

Leggi anche –> Sophie Codegoni, con Matteo Ranieri già crisi? I due hanno discusso

Si tratta della versione in onda sulle reti spagnole del noto dating show Uomini e Donne, che invece in Italia – su Canale 5 – continua a registrare ascolti da record e prosegue a gonfie vele. In ogni caso, il messaggio pubblicato da Mediaset lascerebbe una porta aperta a una possibile riprogrammazione in futuro.

Leggi anche –> Uomini e Donne: “Matteo Ranieri ha una fidanzata, non Sophie Codegoni”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Perché chiude la versione spagnola di Uomini e Donne

Non è la prima volta che la trasmissione è a rischio chiusura e qualcosa del genere era già successa nel 2018: all’epoca, vi fu uno spostamento sia di orario che di canale, oltre che il cambio di conduzione. Secondo la rete, l’ultimo programma andrà in onda giovedì prossimo, 25 marzo. Nemmeno l’ultimo acquisto di Jesús Vázquez come presentatore e quello di Jorge Javier Vázquez, conduttore molto popolare, come tronista sono riusciti a migliorare i pessimi dati di audience che hanno costretto Mediaset ad eliminare, per il momento, un programma nato nel giugno 2008.

Per anni, la versione spagnola di Uomini e Donne ha avuto grande successo anche in quel Paese, proprio come avviene in Italia. La freschezza del format, con giovani determinati a trovare l’amore, sia come tronisti che come corteggiatori, ha dato vita a vere e proprie telenovele che hanno alimentato la filiera televisiva con ottimi dati di audience. Inoltre molti protagonisti sono poi passati ad altri reality e programmi sia di Telecinco che di Cuatro. Tamara Gorro, Rafa Mora, Cristian Toro, Efrén, Labrador, Santana, Leo Cámara e Steisy sono alcuni dei nomi che sono passati per la trasmissione. La Gorro in particolare è oggi sposata con il calciatore Ezequiel Garay, che ha confessato tempo fa di essersi innamorato di lei quando l’ha vista in tv.