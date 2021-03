Stefania Orlando, quel commento cancellato su Instagram: “Ora ho paura”

Dagli scontri social al retroscena sul commento cancellato su Instagram: Stefania Orlando fa chiarezza su una serie di polemiche che l’hanno vista coinvolta.

A più di due settimane dalla finale del Grande Fratello Vip 5 e concorrenti continuano a essere sotto i riflettori. Oggi è stata Stefania Orlando a far parlare di sé per via di alcune questioni che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni…

I puntini sulle “i” di Stefania Orlando

Stefania ha innanzitutto annunciato che sarà ospite dello show sul Web di Tommaso Zorzi legato all’Isola del Famosi: “So che avrà questo impegno e credo che parteciperò come ospite in una puntata – ha detto -. Se mi invita, sarò felicissima di andare”. Con Maria Teresa Ruta, invece, non si sono ancora sentite da quando è uscita dalla Casa. Nessuna delle due si decide a fare primo passo, neppure con una telefonata. “Evidentemente nessuna delle due ha ancora sentito l’esigenza di farla – ha chiosato Stefania Orlando -. Non ho nulla contro di lei. Ci sono state delle cose che ho letto che posso non avere condiviso, ma questo non significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto. Ci risentiremo sicuramente, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci”.

Poi Stefania Orlando ha spiegato perché ha cancellato il commento sotto la foto degli ex compagni gieffini Giulia e Pierpaolo su Instagram, dopo essersi complimentata con loro. A suo dire, la scelta è stata dettata da circostanze che non riguardano la coppia. Quel suo commento ha suscitato così tante reazioni che le notifiche le hanno “impallato” il telefonino. “Ho deciso di toglierlo così che non mi arrivassero più notifiche. Adesso ho sempre paura di commentare”, ha ammessi. Idem per le foto di Zenga e Zorzi: “Mi limito a mettere dei cuori e se devo scrivergli qualcosa, lo faccio con un messaggio”.

