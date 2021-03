Stasera in tv Fuori dal coro: ospiti e anticipazioni del 16 marzo

Fuori dal coro, ecco la “scaletta” della puntata in onda questa sera, 16 marzo, tra inchieste, temi, ospiti e interviste.

Nuovo appuntamento in prima serata su Rete 4 con “Fuori dal coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Il noto giornalista intervisterà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui temi di più stretta attualità: dalle nuove restrizioni fino a Pasqua alle problematiche dei cittadini alle prese con il blocco degli sfratti. Ma il menù del giorno è come sempre ricchissimo.

Il menù di Fuori dal coro

Ampio spazio nel corso della puntata di stasera di Fuori dal coro, con nuovi aggiornamenti e rivelazioni, verrà dedicato all’inchiesta sulle mascherine pericolose che risultano ancora in vendita in Italia. Poi, con il dottor Andrea Mangiagalli, si tornerà a parlare delle cure domiciliari e dei progressi del protocollo per il controllo del Covid-19 evitando accessi in pronto soccorso e ospedale.

Il professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, aiuterà a far luce sul nuovo piano vaccinale presentato dal commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo, e sulla questione relativa ai vaccini AstraZeneca. Riflettori puntati, ovviamente, sui presunti effetti avversi letali segnalati in queste ultime settimane che hanno portato alle stop alle somministrazioni.

Poi spazio a un ampio approfondimento sul tema dell’occupazione di case private e del problema degli sfratti vietati, con tutti gli aggiornamenti sul caso della coppia di Brescia che proprio grazie a Fuori dal Coro ha trovato una sistemazione. E infine si torna a dibattere della questione immigrazione, tra nuovi sbarchi e restrizioni con tutte le difficoltà di integrazione dei migranti in Italia. Tra gli ospiti Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio.

