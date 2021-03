Stardust House, cos’è e dove si trova la villa dei Tik Toker italiani

La Stardust House è una casa all’interno della quale convivono 12 Tik Toker italiani. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla villa.

La piattaforma di TikTok è sempre più famosa a livello globale, ed anche in Italia sta riscuotendo un successo sensazionale. I ragazzi sono coloro che fanno maggiormente uso dell’applicazione, che per alcuni rappresenta un vero e proprio lavoro. Nelle vicinanze di Monza esiste una villa, la Stardust House, all’interno della quale convivono 12 celebri TikToker italiani. Nella casa i ragazzi sono liberi di sperimentare e studiare insieme nuovi progetti da lanciare.

La celebre casa si trova in un paese vicino a Monza, ma in pochi sanno dove è ubicata precisamente. Il manager del progetto infatti, Alan Tonetti, ha preferito tenere segreta la posizione della villa. La paura dell’uomo riguarda i numerosi fan dei TikToker che potrebbero con molta probabilità mettersi alla ricerca del luogo. Patrizio Morellato ed Aurora Baruto, due degli inquilini più seguiti della Stardust, contano infatti più di 2 milioni di follower sulla nota piattaforma e l’ipotesi che qualcuno dei loro fan provi a rintracciare la villa non è poi così remota.

“Oggi i ragazzi che vivono in casa superano i 50 milioni di view giornaliere complessive.” ha dichiarato Tonetti, sbalordendo tutti con i numeri sopra riportati. “Abbiamo 12 inquilini stabili più altri influencer del nostro gruppo che vengono in visita a creare contenuti.” ha raccontato l’uomo durante un’intervista per Wired.it. Il progetto di cui è manager ha ottenuto un contratto esclusivo con la Sony, ed è nato inizialmente come una semplice agenzia di promozione musicale sulla tanto discussa piattaforma di proprietà cinese. “Oggi abbiamo un roster di oltre 400 TikTokers sparsi in tutta Italia, che vanno da chi ha 20mila fan a chi ne ha più di un milione. Durante il lockdown abbiamo riunito i nostri artisti più forti, in una fascia di età compresa tra i 16 e i 20 anni e, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, abbiamo deciso di farli vivere insieme. In questo modo la diffusione dei contenuti si moltiplica”.

La Stardust House, aperta dallo scorso Luglio, conta circa 1300 metri quadrati di spazio e vanta piscina, sauna, e ampi spazi di gioco all’interno dei quali i TickTokers possono sbizzarrirsi, creando sempre più contenuti. Una delle loro priorità rimane comunque la scuola, come ha specificato Alan Tonetti, il manager del progetto. “Hanno una tata che li mette in riga e i manager a supporto. Hanno un autista che li accompagna a scuola e li va a riprendere, oltre ad alcuni insegnanti che li aiutano nello studio. Inoltre fanno corsi di recitazione, di dizione, e di canto.” ha raccontato l’uomo. Le richieste per entrare sono sempre più, e la villa è riuscita inoltre ad accogliere ospiti come J-Ax. “Fra i ragazzi c’è estrema armonia.” ha dichiarato Tonetti. “La villa è divisa in due ali con camere doppie: nella ala est ci sono le ragazze, nella ovest i ragazzi. Loro hanno molta libertà e sono ragazzi intelligenti che seguono le regole di buon senso: è un gruppo di teenager con tanta energia e vogliamo aiutarli a diventare dei professionisti”.