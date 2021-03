Serale Amici 20: ecco come saranno le squadre e tutte le altre novità

Maria De Filippi ha annunciato che al serale di Amici 20 ci saranno 3 squadre di allievi, guidate dagli insegnanti, che lavoreranno in coppia

Durante il daytime di oggi, 16 marzo, la conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha dato le prime informazioni riguardo come si svolgerà il Serale di Amici 20. Prima di oggi, non era trapelata alcuna informazione né in via ufficiale né in via ufficiosa, anche perché i professori sono stati ragguagliati in segreto. Ad ogni modo, Maria De Filippi non ha voluto svelare tutti i dettagli di questo nuovo anno. Al momento sappiamo che al Serale gli allievi di Amici 20 saranno divisi in tre squadre, anziché due come gli anni precedenti. Maria ha parlato di questo cambiamento, dicendo come in questo modo cantanti e ballerini saranno equamente divisi tra i gruppi. Inoltre, le squadre non saranno assegnate agli insegnanti, ma saranno i docenti stessi a dover in qualche modo decidere le proprie squadre. Non contenta, Maria ha anche detto che, in questa edizione di Amici 20, i vari insegnanti lavoreranno in coppia. In questo modo lavoreranno con i propri allievi, che indosseranno magliette dorate con i nomi dei professori sulla schiena.

Amici 20: gli insegnanti e le squadre

Ricapitolando: quest’anno ci saranno tre squadre, ognuna composta da due professori (uno di ballo e uno di canto) che guideranno i propri allievi. In questo modo, gli insegnanti possono portare avanti il lavoro iniziato con i relativi studenti, portandoli a migliorare ulteriormente. Proprio per questo motivo Maria ha pensato che fosse di vitale importanza che i professori collaborassero in coppie, a seconda dei giudizi che ogni singolo docente aveva sugli studenti dell’altra categoria. Tolte queste novità, altre cose rimangono invariate ad Amici 20. Anche quest’anno saranno tre giudici esterni che si occuperanno di giudicare i ragazza durante la gara del Serale, ma ancora non sappiamo chi saranno. Ma ecco le squadre del Serale di Amici 20. La prima è la Squadra Zerbi-Celentano ci sono i ballerini Tommaso e Serena, insieme ai cantanti Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo e Esa. Il secondo gruppo è la Squadra Arisa-Cuccarini, che è composta dai tre ballerini Rosa, Martina e Alessandro, e dai quattro cantanti Ibla, Raffaele, Tancredi e Gaia. L’ultima, ma non per importanza, è la Squadra Pettinelli-Peparini: questa è la meno numerosa perché composta da un unico cantante, Aka7even, e dai due ballerini Samuele e Giulia.

