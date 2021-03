Scemi da matrimonio, tutto sul nuovo programma di Tv8: di cosa si tratta

Scemi da matrimonio arriva su Tv8. Un programma irriverente e pieno di scherzi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Il programma è un nuovo format lanciato da Tv8. Il debutto è previsto per il 17 marzo e andrà in onda ogni mercoledì in seconda serata. La serie durerà sei puntate che si prospettano ricche di colpi di scena.

L’obiettivo del format è stravolgere il normale corso dei matrimoni. Solitamente questi eventi sono considerati “intoccabili“, ma starà proprio al programma portare un po’ di movimento. Scopriamo di più.

Scemi da Matrimonio: cosa sapere sul nuovo programma di Tv8

Al timone del programma ci sono Mitch Dj, co-conduttore radiofonico e Gibba, uno dei pionieri degli scherzi radiofonici. I due avranno il compito di sconvolgere in normale corso del matrimonio. Questo giorno è sicuramente il più sentito e atteso da una coppia. Il desiderio di tutti è che la giornata scorra senza intoppi, ma se si trasformasse in un incubo?

Il format prevede di mettere in atto scherzi televisivi, professionali e reali durante l’evento. In ogni puntata ci saranno tre scherzi. Ovviamente si tratterà di un crescendo e le “vittime” inconsapevoli saranno messe davvero a dura prova.

Mentre gli scherzi verranno messi in atto, Mitch e Gibba dovranno supervisionare il tutto. Daranno istruzioni e complici, stunt e attori per gestire il tutto nel miglior modo possibile.

Il format ha tutte le carte in regola per attrarre il pubblico. Non resta che vedere come reagiranno gli sposi a tutti questo caos. Perdoneranno gli autori o porteranno rancore? Non resta che guardare i vari episodi e scoprirlo.