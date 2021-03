Roger Garth, chi è l’attore romano: età, carriera, vita privata

Nello studio dell'”Isola dei Famosi” c’è anche Roger Garth. Ma chi è il biondo top model che ha flirtato con i bellocci di Hollywood?

Biondissimo, androgino, elegante Roger Garth è un supermodello che pare abbia flirtato con i più belli di Hollywood. Non sarà quindi di certo passato inosservato nello studio dell'”Isola dei Famosi“, all’inizio della nuova stagione 2021 in onda proprio a partire da oggi 15 marzo su Canale 5. Lo abbiamo già visto nei principali salotti di Mediaset, tra cui Pomeriggio Cinque a fianco di Barbara D’Urso. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Roger Garth, il supermodello dei salotti Mediaset

Garth, il primo modello androgino in Italia, è nato a Roma nel 1980 e, nonostante la riservatezza sulla vita privata, è conosciuto in tutto il mondo per la sua brillante carriera di modello dal volto angelico e dai tratti particolari, davvero inconfondibili. L’aura di mistero che aleggia intorno al suo personaggio e alle sue origini aumentano il fascino che lo avvolge: il padre forse un noto attore di Hollywood, la madre francese, numerosi flirt con tanti volti noti dello star system statunitense tra cui Keanu Reeves.

Confessandosi in un’intervista, Garth ha raccontato di aver avuto un padre assente, con cui ha coltivato un brutto rapporto e che è morto nel 2008. Nonostante le premesse, Roger si è comunque sempre rifiutato di rivelare l’identità del papà. Non solo supermodello, Garth ha conquistato anche il mondo dello spettacolo e del cinema, con esperienza nel doppiaggio, nella conduzione e come opinionista in tanti salotti italiani e internazionali.

Qualcuno infatti se lo ricorderà sia per “Markette“, il programma condotto da Piero Chiambretti e come opinionista, accanto a Barbara D’Urso nel suo show pomeridiano di “Pomeriggio Cinque. Per quanto riguarda la vita privata, sulla quale Roger è molto riservato, pare che al momento sia single nonostante niente sia confermato. In passato pare abbia avuto una relazione con Antonella Mosetti, anche se è più la stampa straniera ad aver diffuso questa notizia.