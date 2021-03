Il match tra Real Madrid e Atalanta è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Appena un giorno di tregua e si ricomincia: torna in campo la Champions League e torna in campo la squadra italiana che negli ultimi due anni forse ha fatto meglio nella massima competizione europea, ovvero l’Atalanta. Dopo la delusione Juventus, eliminata a sorpresa dal Porto, tocca ora ai bergamaschi tentare l’impresa.

Tornati addirittura in corsa per il secondo posto, dopo la sconfitta del Milan in casa contro il Napoli, i nerazzurri allenati da Gasperini sono chiamati a una grande impresa in Champions League. Di fronte la squadra europea più titolata di sempre, che solo in un’occasione è stata eliminata dopo aver vinto la gara di andata: era il 2018-2019 e venne travolta dall’Ajax al Bernabeu.

Precedenti di Real Madrid – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Santiago Bernabeu di Madrid vede dunque di fronte la squadra di casa del Real Madrid e l’Atalanta, ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, sui canali 201 e 252 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene trasmessa in chiaro anche su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Quello dell’andata vinto di misura dal Real Madrid è stato il primo precedente assoluto tra le due squadre. Due soli fino ad allora erano stati i precedenti dell’Atalanta contro una squadra spagnola in Champions League: parliamo delle due partite della scorsa stagione contro il Valencia, con i bergamaschi che segnarono in tutto otto gol subendone quattro. Finì infatti quattro a uno a Bergamo e quattro a tre sempre per l’Atalanta in Spagna, partite questo che furono poi oggetto di polemiche, perché giocate mentre la pandemia Coronavirus si diffondeva.

Real Madrid e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Zidane e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: