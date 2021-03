Ps5 fa registrare un altro record: nonostante l’atavica carenza di scorte, la console Sony è quella venduta più rapidamente nella storia.

L’attuale e duratura carenza di scorte di Ps5 sul mercato mondiale non ha intaccato più di tanto i piani di vendita di Sony. Già a gennaio il colosso nipponico aveva annunciato in un report finanziario che la nuova ammiraglia era quella che aveva venduto il numero più elevato di unità nei primi due mesi di esistenza sul mercato. Un risultato importante, anche e soprattutto considerato il fatto che la carenza di semiconduttori ha imposto una produzione ridotta di esemplari da distribuire sul mercato.

Mentre migliaia, se non milioni, di utenti è alla ricerca disperata di una copia della console, richiedendo e-mail di notifica disponibilità ai venditori o battendo gli angoli più oscuri del web per ottenerne una, la console Sony fa registrare un altro record. Secondo quanto affermato dall’analista Mat Piscatella Playstation 5 è la console venduta più rapidamente nella storia del mercato americano (il più importante e remunerativo al mondo).

Ps5: i record della console Sony nonostante la carenza di scorte

Il successo di Ps5 oscura le buone vendite di Xbox Series X e permette all’ammiraglia Sony di contrastare il dominio di Nintendo Switch. La console ibrida della casa di Kyoto è da un paio d’anni la console più venduta sul mercato americano e in generale nel mondo. Un dominio è che è stato interrotto proprio da Ps5 nel periodo d’uscita. Nel mese di febbraio, causa carenza scorte, Switch si è ripresa il primo posto tra le console più vendute, tallonata proprio dalla concorrente.

Se per rapidità di vendita Playstation 5 ha fatto registrare record in tutto il mondo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il numero complessivo di console vendute. Dal 12 novembre al 31 dicembre sono state vendute 4,5 milioni di unità di Ps5, ovvero lo stesso numero fatto registrare al lancio da Ps4. Il mancato primato della nuova ammiraglia Sony, però, è stato causato solo e soltanto dall’impossibilità di fornire ulteriori scorte di console ai negozi.