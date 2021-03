Novità sulla salute del Principe Filippo: dimesso dall’ospedale il marito della Regina Elisabetta, era ricoverato da un mese.

Il principe Filippo, duca di Edimburgo, ha lasciato il King Edward VII’s Hospital di Londra un mese dopo essere stato ricoverato per la prima volta. Il 99enne, che ha subito un intervento al cuore all’inizio di questo mese, è di “buon umore” dopo essere stato dimesso martedì, ha detto una fonte della Famiglia Reale alla CNN. Ora è tornato al Castello di Windsor, secondo una dichiarazione di Buckingham Palace.

Filippo, che è stato ricoverato per la prima volta al King Edward VII’s Hospital il 16 febbraio, aveva avuto quindi un periodo di convalescenza nella struttura privata dopo aver subito un intervento chirurgico al cuore al St Bartholomew’s Hospital. Si tratta del periodo di ospedalizzazione più lungo per il principe.

Come sta il principe Filippo, dimesso oggi dall’ospedale

Si legge nella nota di Buckingham Palace: “Sua Altezza Reale desidera ringraziare tutto il personale medico che si è preso cura di lui sia al King Edward VII’s Hospital che al St Bartholomew’s Hospital, e tutti coloro che hanno inviato i loro auguri”. A quanto pare, si trattava di un intervento programmato, ma vista l’età avanzata era comunque pericoloso. Una fonte reale ha detto alla CNN il mese scorso che il suo ricovero in ospedale non era un’emergenza e non era correlato al Covid-19. Filippo – come noto – è sposato con la regina Elisabetta II ed entrambi hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino Covid-19.

Il principe Filippo, che compirà 100 anni a giugno, si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017 ed è stato portato in ospedale più volte negli ultimi anni. Nel dicembre 2019, ha ricevuto cure ospedaliere per una condizione preesistente. La regina e suo marito hanno trascorso la maggior parte dell’anno passato al Castello di Windsor, fuori Londra, dopo essersi allontanati da Buckingham Palace durante la prima ondata della pandemia Covid-19 nella primavera del 2020. Invece, durante questo ricovero il principe – classe 1921 – avrebbe subito un intervento al cuore.