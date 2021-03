Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo contro Fariba dell’Isola dei Famosi

Senza freni Lory Del Santo a “Pomeriggio Cinque”! La showgirl ha infatti duramente attaccato Fariba Tehrani, che abbiamo visto proprio ieri all’Isola dei famosi…

La prima puntata della nuova stagione dell'”Isola dei famosi” è andata in onda proprio nella serata di ieri 15 marzo e si è naturalmente portata dietro chiacchiere, gossip, polemiche a non finire. Anche nel salotto di Barbara D’Urso, che ha giustamente intercettato i punto forti della puntata di ieri per parlarne a “Pomeriggio Cinque” oggi e sfruttare l’onda del gossip, come solo lei sa fare. In studio Lory Del Santo, Giacomo Urtis e altri sono stati invitati a commentare alcuni concorrenti ed episodi significativi di ieri sera e ne sono uscite davvero delle belle…

Isola dei famosi, Lory Del Santo contro Fariba

Tra i personaggi più discussi sul web e non solo c’è sicuramente Fariba Tehrani, la bellissima madre di Giulia Salemi, di recente uscita dal Grande Fratello VIP con non poche chiacchiere dietro. La madre della modella, infatti, si trova sulla Parasite Island, dal nome eloquente, che raccoglie Fariba e Ubaldo Pantani, i naufraghi più “scarsi“, che potrebbero non farcela, alle condizioni di sopravvivenza a cui sono sottoposti, loro malgrado.

Leggi anche–> L’Isola dei Famosi parte col botto: primi litigi tra i partecipanti e lo scoop su Zorzi

Commentando l’outfit della Tehrani, la Del Santo ha lanciato una frecciatina che non è di certo passata inosservata: “Secondo me è esibizionista.” Questo in riferimento all’abbigliamento della donna, non troppo consono per una situazione di sopravvivenza: un paio di pantaloncini che mettevano in mostra le bellissime gambe della madre di Giulia. Dalla Del Santo la scelta della Tehrani è stata vista come una mossa di esibizionismo.

Leggi anche–> Isola dei famosi, tutti sotto shock: “Si è fatto male alla testa”, arrivano i medici

Dopo il commento al veleno, però, la showgirl ha corretto il tiro, aggiungendo: “Però se lo può permettere.” facendole anche un complimento per il suo fisico perfetto, anche vista l’età. Dello stesso parere è Giacomo Urtis che ha detto: “Ha tutte le carte in regola per diventare una naufraga a tutti gli effetti. E‘ proprio un personaggio.“