Dopo la dichiarazione shock su “Temptation Island”, Pietro Delle Piane fa retromarcia e cerca di spiegare meglio le parole dette alla D’Urso.

Pietro Delle Piane è stato uno dei protagonisti assoluti di Temptation Island 2020, anche se non sempre in positivo. Se all’inizio la relazione tra l’attore e Antonella Elia sembrava una tra le più forti, infatti, il pubblico è rimasto sconvolto quando Delle Piane ha cambiato atteggiamento all’improvviso. Da dolci frasi nei confronti della compagna, l’attore è passato a critiche ed insulti. “Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente” ha detto l’uomo, ripreso dalle telecamere del reality: poi si sarebbe vantato con gli altri concorrenti di aver baciato una delle tentatrici.

Dopo quelle parole l’opinione del pubblico su di lui è cambiata così radicalmente che qualcuno aveva anche deciso di vandalizzare la pagina Wikipedia dell’uomo. Un anno dopo, ormai quasi dimenticato, Pietro Delle Piane torna con una rivelazione shock: “ho recitato a Temptation Island”.

La spiegazione

La confessione, ovviamente, ha attirato la totale attenzione del pubblico (ma non solo). Delle Piane ha commesso un errore fatale con la sua ammissione: non ha calcolato che ad ascoltarlo c’era anche la casa di produzione del reality, la Fascino. La sua frase, infatti, potrebbe rovinare il programma: sapere che tutte le conversazioni tra partecipanti e concorrenti sono recitate diminuirebbe l’interesse del pubblico. Mediaset non ha approvato.

Dopo aver scoperto dell’azione legale che la Fascino ha intenzione di intraprendere, Pietro Delle Piane ha cercato di spiegare la sua frase. “Ho detto ‘ho recitato a Temptation Island‘ nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella” ha detto l’uomo. “Mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano le telecamere facendo credere chissà cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo in cui si fa comunque spettacolo”.

Sui siti ufficiali del programma, però, sono stati pubblicati due inediti di Temptation Island. Nei video (mai mostrati al pubblico prima d’ora) si vede chiaramente Delle Piane che bacia una delle tentatrici chiedendole però di non raccontarlo a nessuno. Proprio la ragazza (Beatrice De Masi), poi, si è fatta sentire sui social: “era nato un feeling fra noi e aspettavo quel momento. Parchè cancellarlo o minimizzare qual bacio vero, spontaneo, naturale e documentabile? Trovo falso ma anche ingiusto sostenere che noi avessimo un copione”.