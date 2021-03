Nutri-score, cos’è il sistema francese di etichettatura dei prodotti alimentari

Non tutti sono d’accordo con Nutri-score, il sistema di etichettatura degli alimenti che arriva dalla Francia, ma sappiamo che cos’è?

Recentemente il sistema francese di etichettatura dei prodotti alimentari, noto come Nutri-score, è stato accusato di penalizzare la dieta mediterranea, tanto cara agli italiani. Infatti, diversi studiosi e politici hanno espresso pareri negativi contro Nutri-score. Tuttavia, prima di dare un giudizio sulla faccenda, dovremmo capire che cos’è effettivamente questo sistema. Quello che possiamo dire con certezza è che Nutri-score è un sistema sviluppato in Francia che si occupa dell’etichettatura dei prodotti alimentari. Gli studiosi hanno ideato questo metodo per rendere più semplice l’individuazione dei valori nutrizionali di un determinato alimento. Ma in che modo Nutri-score avrebbe ottimizzato il sistema? Utilizzando due scale di valori collegate: una cromatica che va dal verde al rosso in 5 stadi, e una alfabetica dalla lettera A alla E.

Come funziona Nutri-score?

Questo metodo di etichettatura degli alimenti, attraverso le due scale, dà un determinato punteggio ad ogni alimento. Un’equipe di ricercatori universitari francesi, sotto l’acronimo EREN (Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), ha lavorato allo sviluppo del progetto. Serge Hercberg, a capo del programma, ha basato la ricerca sulle tabelle nutrizionali della Food Standards Agency della Gran Bretagna. Le etichette sono state presentate per la prima volta nel 2013 e dovevano aiutare i consumatori ad orientarsi meglio durante gli acquisti, per paragonare più facilmente i valori nutrizionali dei prodotti. Il punteggio considera sette parametri differenti di informazioni nutritive e si basa su una media di 100 g di cibo e/o 100ml di bevande. Questa scala, oltre a migliorare la consapevolezza dei consumatori, è nata con l’idea di aiutarli ad avere uno stile di vita sempre più sano. Nutri-score serve anche a combattere tutte quelle malattie che derivano da una mancata attenzione a ciò che si mangia, come l’obesità e il diabete.

