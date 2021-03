Napoli, il ritorno di Sarri blocca una partenza

In caso di ritorno di Maurizio Sarri, il Napoli potrebbe rinnovare il contratto a Hysaj, esterno in scadenza di contratto

Il Napoli si sta riprendendo dalla crisi di risultati che aveva messo in discussione la panchina di Gennaro Gattuso. Nonostante la ripresa, a giugno non ci sarà un rinnovo a sorpresa per l’allenatore calabrese. La novità, invece, potrebbe arrivare da un calciatore in lista di sbarco. Si tratta dell’esterno basso Hysaj che a sorpresa potrebbe restare qualora tornasse sulla panchina azzurra Maurizio Sarri. L’allenatore toscano potrebbe chiedere la permanenza del difensore albanese che con lui non aveva demeritato sia ad Empoli e, soprattutto, nello spettacolare triennio napoletano. Hysaj ha il contratto in scadenza e già da tempo non si intravedono passi in avanti verso il rinnovo. Sarri potrebbe bloccare tutto. E’ noto quanto l’allenatore di Figline cerchi di lavorare con uomini che hanno già fatto bene sotto la sua guida.

Napoli, con Sarri potrebbe restare Hysaj

Sarri non è ancora sicuro, tuttavia, di accettare Napoli. I suoi dubbi da sciogliere non riguardano certamente la piazza e la tifoseria, bensì il rapporto non proprio idilliaco avuto con il club. Nonostante abbia portato il Napoli alla lotta scudetto giocando un grande calcio, le critiche dalla società non si sono fatte mancare. Sarri ripartirebbe cercando di trovare un’intesa in tal senso. Intanto Gattuso ha evitato l’allontanamento prematuro dalla panchina con una buona ripresa. Il Napoli è tornato a vincere. Buone le vittorie contro Juventus e Milan a San Siro. Gli azzurri si sono rimessi in carreggiata per la lotta per il quarto posto, inizialmente obiettivo minimo per il club. Gattuso può ancora raggiungere la qualificazione in Champions.

Tuttavia, il risultato non dovrebbe portare ad un rinnovo. Lo stesso Gattuso, a prescindere dalle intenzioni del club, potrebbe aver già deciso di concludere la sua avventura napoletana a prescindere.

