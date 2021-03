Michelle Hunziker parla da sola: “Capita spesso in questo periodo…”

In questi giorni di incertezza e paura a causa dell’emergenza sanitaria molti di noi, se non tutti, si sentono lacerati da stati d’animo contrastanti. Michelle Hunziker non fa eccezione…

Speranza e disillusione, energia e stanchezza, voglia di vivere e paura del futuro. Alzi la mano chi in questo primo assaggio di primavera 2021, ancora sotto la spada di Damocle del Coronavirus, non si sente preso tra stati d’animo contrastanti e apparentemente inconciliabili. Nulla di cui preoccuparsi: non siamo soli, capita anche a Michelle Hunziker…

La nuova imperdibile gag di Michelle Hunziker

“ Face to face”. Così esordisce Michelle Hunziker nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, con un gustosissimo video nel quale la showgirl e conduttrice si “sdoppia”. C’è la Michelle ottimista e sorridente, felice di iniziare una nuova giornata, e la Michelle cupa e imbronciata, convinta che in questo tempo segnato dalla pandemia non ci sia nulla di cui essere lieti. La prima cercherà in ogni modo di convincere la seconda e… Come andrà a finire?

“Questo è quello che ci capita spesso in questo periodo… – chiosa Michelle Hunziker nella presentazione del video – facciamo dei lunghi dialoghi con noi stessi! Combattiamo con i nostri sentimenti, perplessità, con le frustrazioni, con lo scoramento e con il senso di impotenza… e infine non possiamo cambiare niente se ci lamentiamo”.

“Nel nostro piccolo – aggiunge l’ex moglie di Eros Ramazzotti – ogni giorno serve trovare la motivazione, la forza e il coraggio di sorridere per affrontare con più energia ciò che ci aspetta. Finirà tutto questo… finirà. Vi voglio bene”.

