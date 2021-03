Matrimonio a prima vista Italia, anticipazioni e colpi di scena del 16 marzo

Questa sera andrà in onda un’altra puntata di Matrimonio a prima vista Italia: anticipazioni e colpi di scena di oggi 16 marzo.

Entrerà nel vivo questa sera la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Si tratta della seconda edizione di questa stagione televisiva, testimonianza del successo del format giunto alla sua settima edizione qui da noi. Come sempre i sei protagonisti sono stati scelti in base ad un sistema di matching basato su interessi in comune, interviste, test attitudinali e psicologici. Associati dagli esperti, le coppie si conoscono il giorno del matrimonio e accettano di partire assieme per il viaggio di nozze per poi decidere se continuare la relazione o fermarsi.

Ad accompagnarli in questo percorso di conoscenza ci saranno la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. A loro il compito di analizzare l’andamento delle relazioni, di ascoltare il parere dei partecipanti e di offrire dei consigli per gestire una situazione d’urto come una convivenza con un perfetto sconosciuto. Riuscire a trovare il feeling in poco tempo non è impresa semplice, come dimostra il fatto che nell’ultima edizione nessuna delle tre coppie ha deciso di continuare la relazione con lo sposo.

Matrimonio a prima vista: anticipazioni e colpi di scena di oggi 16 marzo

Dopo aver assistito al momento del fatidico sì, il programma ci porta in viaggio di nozze con le tre coppie. Si tratta del momento decisivo per i rapporti dei protagonisti. Superata l’emozione per il matrimonio e l’imbarazzo della conoscenza del compagno, i concorrenti del docu-reality si trovano a dover gestire la quotidianità con la persona a loro associata, ne cominciano a conoscere pregi e difetti, abitudini e ragionamenti. In questa fase si comincia a comprendere se ci sono affinità e se ci sono punti critici. Spesso proprio durante il viaggio di nozze cominciano le prime discussioni che in alcuni casi si tramutano in vere e proprie liti.

La coppia che sembra aver affrontato meglio la situazione è quella lombarda formata da Clara Campagnola e Fabio Perenespolo. Inizialmente la famiglia di lei aveva accolto con un po’ di scetticismo la decisione del matrimonio al buio, ma alla fine ha deciso di supportare la ragazza. I due sono sembrati da subito affiatati, anche sul piano squisitamente fisico. La coppia romana formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti è quella più accesa, i due hanno un carattere esuberante e potrebbero dare in escandescenze, ma di contro hanno diversi interessi in comune. Infine la coppia siciliana è quella composta dai due protagonisti più romantici. Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale hanno grandi aspettative per questa unione e sono entrambi molto legati al valore della famiglia.