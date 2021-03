Maria De Filippi furiosa con la D’Urso, se ne va da Mediaset? La decisione

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset a sorpresa visto che il suo contratto scadrà nel prossimo giugno: infuriata con Barbara d’Urso

Una bomba incredibile quella sganciata poche ore fa dal portale Dagospia.it. Maria De Filippi potrebbe dire addio a Mediaset dopo tantissimi anni. Il suo contratto scadrà a giugno e così l’idea suggestiva sarebbe quella di lasciare definitivamente dopo gli ultimi episodi poco piacevoli che sono accaduti. La conferma è arrivata, inoltre, dal giornalista Giuseppe Candela con un tweet: “Flash! A rischio il futuro di Maria De Filippi a Mediaset. Il contratto della conduttrice scadrà il prossimo giugno. Lo scivolone della D’Urso è l’ennesima goccia di un vaso pieno da tempo. Il malumore della Fascino: cosa faranno i vertici del Biscione?”. Tutto è successo dopo le dichiarazioni a “Live – Non è la d’Urso” dell’ex concorrente di Temptation Island e compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, che ha svelato di aver recitato un copione.

Leggi anche –> Perché Barbara D’Urso non può nominare in tv programmi di Maria De Filippi

Leggi anche –> Pietro Delle Piane, la ‘Fascino’ di Maria De Filippi lo denuncia FOTO

Maria De Filippi furiosa, la possibilità di dire addio

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Nelle ultime ore è arrivata anche la reazione della società di produzione del programma di Canale 5, la Fascino, che ha diramato un comunicato stampa nel quale ha rivelato di agire legalmente contro Delle Piane, accusato di aver messo in ombra la serietà della trasmissione. Secondo il portale Dagospia, dunque, potrebbe essere questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il rapporto tra Maria De Filippi e Mediaset. Le prossime settimane saranno così decisive per capire la decisione definitiva della celebre conduttrice di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te.