Stop agli show di Maria De Filippi per questo giovedì 18 marzo. Non andranno infatti in onda né “Uomini e donne” né “Amici”. Ecco perché.

I fan dei due tra gli show più amati della regina di Canale 5 Maria De Filippi questa settimana non andranno in onda di giovedì 18 marzo. Si tratta del talent show più famoso di Mediaset “Amici“, arrivato alla sua fase finale, il serale, e del dating show “Uomini e donne“. Per questa settimana, infatti, gli appassionati dovranno accontentarsi di saltare l’appuntamento del giovedì, come ha riportato il portale Davide Maggio. Ma perché questa scelta? Ecco le motivazioni del fermo.

Maria De Filippi non va in onda giovedì 18 marzo

Giornata di memoria e raccoglimento quella di giovedì 18 marzo, che è diventato, dopo il via libera del governo, la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita per ricordare tutte le vittime che ha fatto il virus che ci colpisce ormai da un anno ininterrottamente. Il giorno fa riferimento alla data della famosa e commovente foto delle bare trasportate su carri militari che uscivano da Bergamo. La foto aveva fatto il giro del web ed era diventata simbolo della distruttività della pandemia.

Dal momento che “Uomini e donne” e “Amici” sono entrambi preregistrati, non ci sarebbe stato spazio per un momento di raccoglimento per celebrare la giornata, da poco istitutita per mantenere vivo il ricordo anche tra i più giovani. Non è l’unico motivo di chiacchiere su Maria De Filippi della settimana però: la società a cui fa capo la conduttrice, infatti, è prontamente intervenuta contro “Live – Non è la D’Urso”, colpevole di aver usato materiale di Temptation Island per la puntata dello show di Barbara D’Urso.

Il materiale in questione è la dichiarazione bomba di Pietro Delle Piane, che sostiene di aver recitato una parte prestabilita a “Temptation Island“; quando aveva partecipato con Antonella Elia. La società della De Filippi ha duramente attaccato Barbara per aver violato una clausola che le vieta di trattare argomenti che “appartengono” ai programmi della moglie di Maurizio Costanzo.