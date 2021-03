Il match tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna la Champions League con due sfide in contemporanea, entrambe alle 21: una riguarda da vicino una squadra italiana, ovvero l’Atalanta, ospite del Real Madrid; invece, l’altra sfida in programma allo stesso orario è quella tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach. All’andata, gli inglesi vinsero due a zero.

Situazioni davvero differenti di classifica in campionato tra queste due squadre: il City infatti domina in Premier League con 14 punti di vantaggio sui ‘cugini’ dello United, primi immediati inseguitori; i tedeschi, invece, nella Bundesliga latitano al decimo posto e sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive.

Precedenti di Manchester City – Borussia Mönchengladbach e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Puskas Arena di Budapest si gioca in campo neutro in base alle norme anti Covid messe in campo dall’Uefa ed è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta, su Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 474 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Cinque in tutto le sfide disputate tra queste due formazioni e gli inglesi sono in vantaggio avendone vinte quattro e pareggiata soltanto una. Le prime quattro partite si sono giocate nei gironi di Champions League tra le stagioni 2015-2016 e 2016-2017. Il primo scontro in assoluto è datato 30 settembre 2015 e gli inglesi in imposero per due a uno, quindi al ritorno vinsero per quattro a due. Nella stagione successiva, prima la vittoria inglese per quattro a zero, quindi l’uno a uno in terra tedesca. L’ultima sfida è il 2-0 dell’andata.

Manchester City e Borussia Mönchengladbach, le due squadre in campo: le formazioni

Guardiola e Rose stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: