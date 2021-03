Stasera in tv, Le Iene Show: tutte le anticipazioni del 16 Marzo

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta a sorprendere e divertire tutti i telespettatori. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione.

Una nuova puntata de Le Iene Show è pronta a sorprendere ed intrattenere tutto il pubblico. L’appuntamento è fissato per questa sera, martedì 16 Marzo 2021. Il servizio andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 ed ha in serbo per i telespettatori numerose sorprese. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Play. Leggiamo dunque insieme qualche succosa anticipazione sull’episodio che verrà trasmesso tra poche ore.

L’appuntamento settimanale con il programma di Davide Parenti è dunque confermato. Questa sera il trio maschile e quello femminile di Iene sono pronti più che mai, insieme ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a presentare una nuova puntata. Antonino Monteleone e Riccardo Festinese faranno luce sulla vicenda che ha interessato Alex Schwazer il celebre maratoneta italiano accusato di doping nel 2016 e recentemente assolto. L’uomo, dichiaratosi vittima di un complotto, e la sua odissea saranno i protagonisti del servizio.

Questa sera ci sarà tempo anche per parlare della scomparsa di Gianmarco Pozzi, il ragazzo di 28 anni morto recentemente a Ponza. Sembrerebbe che sia stato aggiunto un supplemento alla prima relazione, il quale indaga per omicidio e non per morte accidentale. Matteo Viviani intratterrà in seguito il pubblico con un servizio sull’app Too Good To Go, creata e organizzata per prevenire lo spreco alimentare all’interno di ristoranti, bar, pizzerie e chi più ne ha più ne metta. Gli avanzi potranno infatti essere venduti a prezzo ribassato anziché gettati.

Le Iene Show: anticipazioni della puntata di stasera, martedì 16 Marzo 2021

Durante la nuova puntata de Le Iene Show di stasera, ci sarà posto anche per un servizio dedicato a Tommaso Zorzi, il vincitore dell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip. Il vippone cadrà in preda ad un terribile scherzo organizzato da Sebastian Gazzarin, che metterà in scena una finta denuncia del valore di ben 1 milione di euro. Come reagirà l’influencer? Sono tutti curiosi di scoprirlo questa sera alle 21:20 su Italia 1.