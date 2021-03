Laura Pausini, la rivelazione: “La Rai mi ha chiesto di presentare Sanremo”

Dopo la vittoria ai Golden Globes e la nomination agli Oscar 2021, Laura Pausini ha svelato un inedito retroscena: ecco le sue parole.

La Rai ha chiesto a Laura Pausini di condurre il Festival di Sanremo. La confessione inedita è arrivata per bocca della stessa cantante, tra un aneddoto e l’altro, durante la conferenza stampa indetta su Rtl 102.5 all’indomani della nomination agli Oscar 2021. L’artista di Solarolo, in lizza nella categoria Miglior canzone originale con il brano Io Sì (Seen), colonna sonora del film Netflix La vita davanti a sé, ha rivelato anche qual è stata la sua risposta.

La risposta di Laura Pausini alla ghiotta proposta

“La Rai mi aveva chiesto in passato di condurre Sanremo, ma non mi sentivo pronta” ha raccontato Laura Pausini, precisando che la richiesta non è arrivata quest’anno ma qualche tempo fa. “Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo – ha poi aggiunto la cantautrice 46enne -, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. Sicuramente non farei la direzione artistica: sono ‘plagiabile’, ho le mie preferenze, metterei solo i miei amici”.

Insomma, diversamente da Carlo Conti, Claudio Baglioni e Amadeus – che hanno ricoperto il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico – Laura Pausini indosserebbe solo ed esclusivamente i panni di presentatrice. Esperienza peraltro non del tutto nuova per lei, visto che qualche anno fa ha condotto su Rai Uno uno show proprio con Paola Cortellesi.

A scanso di equivoci, Laura Pausini ha chiarito che non è interessata a condurre il Festival di Sanremo nel 2022, dopo il passo indietro di Amadeus. Al momento infatti l’artista è concentrata sul suo percorso musicale e dopo il successo di Io Sì (Seen) vuole lavorare a un nuovo album. Poi chissà…

