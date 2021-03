Isola dei famosi, tutti sotto shock: “Si è fatto male alla testa”, arrivano i medici

Incidente all’Isola dei Famosi, il concorrente sbatte la testa e non può raggiungere la spiaggia, tutti sono in apprensione: cosa è successo.

La prima puntata del reality ‘L’Isola dei famosi‘ è stata caratterizzata da un incidente occorso ad uno dei partecipanti dopo la prima prova immunità. L’accaduto non si è visto in diretta, ma è stato raccontato dall’inviato Massimiliano Rosolino, il quale ha spiegato perché la squadra dei Rafinados si presentava sull’isola di Palapa con un componente in meno. L’inviato, infatti, ha spiegato alla conduttrice ed al pubblico a casa che Roberto Ciufoli si era fatto male al momento del tuffo e che in quel momento lo staff medico del programma lo stava medicando.

Rosolino, ancora in possesso solo delle prime indiscrezioni, ha detto: “Roberto si è fatto male. Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata. Si è tagliato alla testa, dietro”. Mentre l’inviato spiegava cosa fosse successo era visibile l’apprensione tra i compagni di Roberto, ansiosi di sapere come stava e di poterlo vedere nuovamente dopo averlo visto dolorante.

Isola dei Famosi: Roberto Ciufoli non torna in spiaggia per la notte

In un secondo momento Ciufoli ha raggiunto Palapa ed ha spiegato che in realtà non si era fatto male alla testa: “Mi sono fatto male alla spalla”, quindi ha chiesto di poter esprimere le proprie nomination in anticipo. Richiesta immediatamente accolta dalla produzione e dalla conduttrice per consentire al concorrente di tornare dietro le quinte a farsi medicare e controllare dai medici.

Dopo l’incidente, infatti, lo staff medico del programma ha richiesto che il concorrente rimanesse sotto osservazione per tutta la notte in modo tale da poter monitorare le sue condizioni ed escludere che ci possano essere conseguenze a lungo termine dell’incidente sofferto nel corso della prima puntata. Solo dopo che verranno escluse a Roberto verrà concesso di rientrare in spiaggia e continuare l’avventura sull’Isola, in caso contrario per lui il reality sarà già concluso.