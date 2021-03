La prima puntata dell’Isola dei Famosi promette bene: prima il litigio tra Akash Kumar e Drusilla Gucci, poi uno scoop su Zorzi.

L’Isola dei Famosi parte con il botto: i concorrenti non si trattengono neanche la prima sera, facendo partire un litigio. Lo scontro è stato mostrato durante il daytime di questa edizione, quando si possono vedere i naufraghi che si abituano alla loro nuova avventura in Honduras.

Leggi anche -> Isola dei famosi, tutti sotto shock: “Si è fatto male alla testa”, arrivano i medici

Durante la notte, dopo la puntata andata in onda in prima serata, i concorrenti sono impegnati nella costruzione della capanna in cui dovranno dormire. Di punto in bianco, nasce un breve litigio tra Akash Kumar e Drusilla Gucci: lo scontro nasce perchè il modello accusa la donna di essere maleducata per qualcosa che questa gli avrebbe detto. Non si sa quale sia la frase che ha offeso così tanto Akash, ma le telecamere mostrano il volto chiaramente confuso di Drusilla. La sua reazione ha portato tanti telespettatori a sospettare della sincerità del litigio.

Cosa c’è tra Zorzi e Akash

Il pubblico in questo momento si sta impegnando per salvare Drusilla Gucci dal televoto, dove la donna è finita con Ferdinando Guglielmotti. Sono in tanti infatti a credere che Akash abbia provocato apposta Drusilla così da poter iniziare un litigio ed attirare su di sè l’attenzione. La Gucci, comunque, non gli ha dato alcuna possibilità di avere una discussione. Drusilla è apparsa piuttosto perplessa e si è subito scusata, sostenendo che la frase tanto offensiva per Akash sia solo stata interpretata male.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si è parlato di Akash anche nel salotto del programma: a quanto pare all’opinionista Tommaso Zorzi l’atteggiamento del modello non è affatto piaciuto. Dopo il suo commento, però, ha iniziato a girare online un video in cui il vincitore del Grande Fratello Vip parla con Mario Ermito. Quest’ultimo punzecchia Zorzi cercando di indovinare il tipo di uomo che gli potrebbe piacere: “io so che il tuo genere è…” inizia Ermito, “aspetta ti dico due iniziali A e il cognome è con la K”. Le iniziali, se ci si pensa, corrispondono a quelle del nome di Akash Kumar. Nel video, però, Tommaso nega decisamente di avere una cotta per il modello. L’idea però ormai gira sul web: i fan hanno iniziato a pensare che sia successo qualcosa tra Zorzi e Akash.