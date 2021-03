Irene Bertello, morte atroce a 25 anni: l’auto precipita davanti al fidanzato

By

Nella provincia di Torino una studentessa di 25 anni, Irene Bertello, è precipitata con la sua macchina, finendo fuori strada e perdendo la vita.

La scorsa notte è avvenuto un drammatico incidente in provincia di Torino, che ha portato una giovane donna a perdere la vita. La sua auto è finita fuori strada in località Vazon e la vittima è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo.

La giovane originaria di Torino, Irene Bertello, di 25 anni, ha perso la vita ieri sera in un drammatico incidente. L’automobile a bordo della quale stava viaggiando è finita fuori strada in località Vazon e, secondo le ricostruzioni, sembra che la vittima sia stata sbalzata fuori dall’abitacolo rimanendo schiacciata sotto il peso della vettura. La studentessa universitaria è morta sotto gli occhi del suo fidanzato, con il quale viaggiava. L’incidente è avvenuto a Oulx, in borgata Vazon e la macchina sulla quale viaggiavano i due giovani era una Jaguar X-Type.

LEGGI ANCHE -> Valentina Persia, chi era Salvo: il compagno morto in un incidente

LEGGI ANCHE -> Lucia Raso, ragazzo e coinquilini si accusano a vicenda: incidente o omicidio?

Incidente mortale in Vanzon, giovane 25enne perde la vita

I due giovani erano a bordo di un SUV che era rimasto impantanato nella neve e, per liberarlo, si erano divisi i compiti: Irene Bertello era alla guida, mentre il suo fidanzato spingeva la macchina. La Jaguar è però scivolata sulla neve ed è finita in un dirupo a bordo strada. Il fidanzato della vittima, di 24 anni, è rimasto illeso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il giovane fidanzato, anche se sotto choc, ha dato l’allarme ed ha chiesto l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco poco dopo la mezzanotte. Sono accorse le squadre 91 di Susa e quella dei volontari del posto per prestare soccorso alla studentessa Irene Bertello, alla guida dell’auto. Ma nonostante il tempestivo intervento, per lei non c’era nulla da fare a causa delle ferite troppo gravi che ha riportato nello schianto. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso della 25enne.