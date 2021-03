Compie 87 anni Franca Leosini: la giornalista è amatissima sui social

Giorno speciale per la celebre giornalista, Franca Leosini, che compie oggi 87 anni: tutte le sue curiosità con i fan innamorati di lei

Nel corso della sua lunga carriera la giornalista napoletana, Franca Leosini, si è fatta apprezzare conducendo programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Oggi, 16 marzo 2021, la donna compie ben 87 anni ed è ancora molto attiva con “Storie Maledette“. Iscritta all’albo dei giornalista della Campania nel 1974 e laureata in Lettere Moderne, ha iniziato a lavorare presso l’Espresso interessandosi di varie inchieste ed interviste. Successivamente ha collaborato con il mensile Cosmopolitan e poi è entrata in RAI dal 1988, diventando autrice di Telefono giallo, condotto da Corrado Augias: successivamente è stata protagonista con i programmi Parte Civile e I grandi processi.

Franca Leosini, un punto di riferimento a ‘Storie Maledette’

Il successo incredibile alla fine con il programma ‘Storie Maledette‘, che conduce dal 1994: la Leosini è la stessa autrice. Nel corso di questi lunghi anni, la giornalista ha intervistato i protagonisti, direttamente dal carcere, visto che sono condannati per qualcosa di negativo. Il suo modo di intervistare conoscendo più dettagli possibili, prendendo spunto dalle prove ufficiali degli inquirenti, è diventato davvero un punto di riferimento per i telespettatori che continuano a seguire costantemente la giornalista napoletana sui social. Termini particolari e modi di fare che provocano anche tante risate per il suo comportamento, alcune volte, anche un po’ bizzarro e provocatorio nei confronti di chi le sta di fronte. Giorno speciale per la donna, che compie 87 anni, ma nonostante l’età non giovanissima, continua ad essere molto attiva in televisione.