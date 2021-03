Daniela Picardi, la giovane mamma uccisa da un male incurabile

Il dramma di Daniela Picardi, la giovane mamma di Acerra uccisa a soli 39 anni da un male incurabile: il cordoglio.

Acerra, nella Terra dei Fuochi, in provincia di Napoli, piange la morte di Daniela Picardi, giovane mamma stroncata da un male che non le ha lasciato scampo. Grande il dolore per la morte della donna, che aveva solo 39 anni ed era molto conosciuta, in quanto peraltro moglie di un noto imprenditore casertano.

Sconvolti per l’accaduto e straziati dal dolore sono parenti e amici: tanti i messaggi che in queste ore giungono alla famiglia della donna, morta prematuramente quando era ancora nel fiore dei suoi anni. Su Facebook, diversi sono i ricordi della donna scomparsa, i cui funerali sono stati celebrati questa mattina presso la chiesa dell’Annunziata ad Acerra, nel rispetto delle norme anti Covid.

Cordoglio per la morte di Daniela Picardi, addio alla giovane mamma

Scrive un suo familiare su Facebook: “La tua luce illumimava tutto e tutti… Pignola e super organizzata! Come sempre hai organizzato tutto fino alla fine e fino all’ultimo dettaglio. Quel tramonto sarà la luce dei tuoi occhi che ci illuminerà per sempre! Buon viaggio…!”. Poi un altro messaggio: “Ho sperato e pregato che questo giorno non arrivasse mai. Con la tua grinta ed il tuo spirito combattivo hai fatto si che, fino all’ultimo, restasse accesa la luce della speranza nei nostri cuori”.

“Non ci sono parole adatte a descrivere tutto il dolore e la rabbia che provo in questo momento” – si legge sempre su Facebook – “Ciao amica mia. Rappresenterai per sempre uno dei capitoli più belli della mia vita”. Un’altra sua amica, invece, si limita a poche parole per salutarla: “Non mi va di scrivere nulla, sai già tutto”, è infatti il suo messaggio di addio alla giovane mamma, Daniela Picardi.